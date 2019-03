Nach Küsschen für den Ball: KSV Baunatal zieht ins Finale des Hessenpokals ein

Der KSV Baunatal hat gegen den FC Gießen gesiegt und zieht nun ins Finale des Hessenpokals ein. Ein Rückblick auf das Spiel.

In entscheidenden Momenten gibt Fatih Üstün dem Ball ein Küsschen. So geschehen auch am Dienstagabend, als der Mittelfeldspieler des KSV Baunatal zum entscheidenden Elfmeter im Halbfinale des Fußball-Hessenpokals gegen den FC Gießen antrat. Glück soll das natürlich bringen. Auch wenn sich an Üstüns Plan dadurch nichts änderte: „Ich schieße immer nach links“, sagt der 22-Jährige. Er schoss nach links. Gießens Torhüter Frederic Löhe kam nicht ran. Ende. 6:4 nach Elfmeterschießen. Baunatal steht im Finale des Hessenpokals.

Aber Moment. Löhe? Genau, Löhe. Erst im Januar war der 30-Jährige vom TSV Steinbach aus der Regionalliga nach Gießen gewechselt. Dort hatte er seinen Stammplatz verloren. Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr hatte Löhe mit den Steinbachern den Hessenpokal gewonnen. Auch im DFB-Pokal beim 1:2 gegen den Bundesligisten Augsburg stand er zwischen den Pfosten. Beim Hessenliga-Tabellenführer ist Löhe wieder erster Torwart, saß gegen Baunatal aber auf der Bank, weil im Pokal Tolga Sahin zum Einsatz kommt. In der 120. Minute wurde Löhe dann aber eingewechselt. Nur fürs Elfmeterschießen.

Da bekam Löhe dann aber keinen Ball zu fassen. Weil es Baunatals Torwart Pascal Bielert besser machte und gleich den ersten Versuch von Markus Müller hielt, danach alle weiteren Schützen trafen, stehen die Nordhessen im Finale und haben nun eine große Chance auf den Einzug in den DFB-Pokal. Der einfachste Weg: Wiesbaden gewinnt am kommenden Mittwoch gegen Hessen Dreieich und wird mindestens Vierter in der dritten Liga. Dann würde den Baunatalern schon dieses Erreichen des Finals zum Einzug in den DFB-Pokal reichen. Ansonsten müsste der Pokalgewinn her.

Baunatal verteidigte stark

Der Sieg der Baunataler war durchaus verdient. Nach Rückstand durch einen verwandelten Strafstoß von Timo Cecen (15.) hatte Nico Schrader ausgeglichen (20.). Das Team von Trainer Tobias Nebe hatte sich auch nicht von der frühen Verletzung von Jonas Springer aus der Ruhe bringen lassen, der bereits nach neun Minuten vom Feld musste. Nebe sprach hinterher von einer Zerrung bei ihm. Bei Torschütze Schrader, für den nach 72 Minuten Üstün kam, ist die Prognose nicht so gut. „Er hat einen dicken Knöchel. Das sieht nach einem Bänderriss aus“, sagte Nebe. Und auch die Gelb-Rote Karte für Felix Schäfer (85.) hielt die Baunataler nicht auf.

Der war sichtlich geknickt, als er vom Feld musste. Hinterher sagte er: „In dem Moment dachte ich, es ist vorbei.“ War es aber nicht. Weil Baunatal stark verteidigte. Und weil Üstün dem Ball noch ein Küsschen gab.