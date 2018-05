Locker ins Pokalfinale

SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach lässt BSA beim 4:0 keine Chance

+ Zweikampf: Nur schwer zu stoppen war der schnelle Flügelstürmer Jakub Swinarski von der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach (rechts) von BSA-Verteidiger Markus Luckhardt. Foto: E. Meyer

Bad Sooden-Allendorf. Die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach und Verbandsligist SV 07 Eschwege bestreiten am 30. Mai das Endspiel im Fußball-Kreispokal (AKE-Cup). Der Gruppenligist setzte sich am Mittwoch in einem einseitigen Halbfinale klar mit 4:0 (3:0) beim chancenlosen Kreisoberligisten TSG Bad Sooden-Allendorf durch.