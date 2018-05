Standkes Tor in letzter Minute wirft TSV Altenlotheim aus dem Pokal

Dorfitter. Die Fußballer des Kreisoberligisten TSV Berndorf stehen im Waldecker Pokalfinale. Die Spieler besiegten Mittwochabend mit einem Lastminute-Tor durch Daniel Standke den Klassenkameraden TSV Altenlotheim mit 2:1.

Die Kicker von Trainer Günther Eisenmann werden sich ärgern, wenn sie diese Begegnung im Kopf durchspielen. Sie hatten in der ersten Halbzeit alles im Griff. Bereits nach vier Minuten hätte Kai Bremmer seine Farben in Führung schießen können, aber er drosch einen Abpraller über das Berndorfer Tor.

Je länger das Spiel dauerte, desto mehr gelang es Berndorf, sich von dem Druck des Gegners zu befreien, aber auch die Schramme-Elf war nicht gerade von fußballerischer Kreativität gesegnet. Lange Bälle auf die einzige Spitze Sascha Kreis und der Rest war Glücksache. Beiden Teams fehlte es auch an läuferischen Qualitäten. Dennoch fiel bis zum Seitenwechsel ein Tor, das aber erst durch einen krassen Abwehrschnitzer begünstigt wurde. Ein Berndorfer Spieler trat über den Ball, der rollte dadurch zu Kai Bremmer und dessen gutes Zuspiel kam in der 21. Minute zu Marc-Andre Garthe, der Torwart Timo Beumker keine Abwehrmöglichkeit ließ.

Diese Führung gab dem Altenlotheimer Spiel aber auch nicht mehr Halt. Sogar das Gegenteil trat in der zweiten Halbzeit ein. Die Berndorfer eroberten nun immer mehr Spielanteile. Dem Gegner merkte man nun auch an, dass er die Saison mit einer kleinen Personldecke spielen musste. Zwei Mann waren nur auf der Bank, bei Berndorf saßen sechs. Einer von ihnen hieß Daniel Standke. Als endlich der Torjäger in der 67. Minute kam, um den Alleinunterhalter Kreis vorn zu unterstützen, hatte der TSV Berndorf den wunden Punkt der Altenlotheimer ausgemacht.

Es wurde ein 1:0-Haltespiel, bei dem der Altenlotheimer Innenverteidiger Bastian Belz zur tragischen Figur werden sollte. Er war der Turm in der Schlacht und dann bekommt er in der 85. Minute diesen schon abgefälschten Ball des Berndorfers Patrick Voss so unglücklich ans Bein, das er rein geht. Die Verlängerung war schon ganz nah, da flankte Jonas Querl vor das Altenlotheimer Tor und am langen Pfosten wartete schon Standke und köpfte sein Team ins Waldecker Pokalfinale.

Von Detlev Vesper