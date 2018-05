Pokalhit: B-Jugend des FC Ederbergland heute gegen Eintracht Frankfurt

Bundesligist gastiert an diesem Mittwoch im Halbfinale in Allendorf

„Es soll wenigstens anstrengend sein für den Bundesligist": Trainer Chris Nolte will es mit dem FCE Frankfurt schwer machen.

Allendorf. Sie fiebern ihrem Saisonhöhepunkt entgegen, die B-Junioren-Fußballer des FC Ederbergland. An diesem Mittwoch geht es um den Einzug in das Endspiel des Hessenpokals – das kommt nicht oft vor. Und so ein Gegner erst recht nicht – er heißt Eintracht Frankfurt und spielt in der Bundesliga.