Re/Ba. erwartet am Mittwoch im Kreispokalfinale FC Ederbergland

Battenfeld. Der Frankenberger Fußball-Kreispokalsieger wird am Mittwoch gesucht. Ab 19 Uhr wird dabei Titelverteidiger FC Ederbergland von der SG Rennertehausen/Battenfeld herausgefordert. Gespielt wird in Battenfeld.

A-Ligist gegen Hessenligist - die Frage nach dem Favoriten im Endspiel sparen wir uns an dieser Stelle. Für den FC Ederbergland ist es das letzte Pflichtspiel nach einer langen Saison, am vergangenen Wochenende fand bereits das letzte Hessenligaspiel in Kelsterbach statt (6:3), mit dem Klassenerhalt wurde das Saisonziel erreicht. Klar ist: Der Pokalsieg soll nun ebenfalls her.

Die SG Rennertehausen/Battenfeld auf der anderen Seite ist bezüglich des Saisonziels mitten auf der Zielgeraden. In Sachen Aufstieg ist das Team immer noch im Fernduell mit dem TSV Gemünden. So richtet sich der Fokus der Spielgemeinschaft natürlich auf die mögliche Aufstiegsrelegation. Aber dennoch ist auch für die SG Re/Ba das Endspiel ein Höhepunkt, wie SG-Trainer Andreas Schmalfuß betont. (tsp/zhw)

