Üstün schießt Baunatal gegen Gießen ins Finale des Hessenpokals 

Der KSV Baunatal hat die Sensation geschafft. Im dramatischen Halbfinale des Fußball-Hessenpokals gewann die Mannschaft von Trainer Tobias Nebe gegen den favorisierten FC Gießen 6:4 (1:1, 1:1) nach Elfmeterschießen.

Und das, obwohl sie die gesamte Verlängerung in Unterzahl spielten. Den entscheidenden Elfmeter verwandelte Fatih Üstün. Damit stehen die Baunataler im Finale und dürfen weiter von der Teilnahme am DFB-Pokal träumen.

Im Duell der Hessenligisten waren die Baunataler im Parkstadion von Beginn an voll da. Sie standen in der Abwehr gut und ließen gegen den großen Favoriten zunächst nichts zu. Dennoch mussten sie in der Anfangsviertelstunde gleich zwei Schockmomente verdauen. Erst ging Jonas Springer in der neunten Minute humpelnd vom Feld – für ihn kam Florian Heussner. Dann lagen die Hausherren plötzlich 0:1 zurück: Eigentlich besteht in der 14. Minute keine große Gefahr für das KSV-Tor. Aber Baunatals Niklas Künzel tritt im Laufduell Damjan Marceta unglücklich in die Hacken. Der Gießener fällt hin. Strafstoß. Richtige Entscheidung, unnötiges Foul. Timo Cecen verwandelt sicher unten rechts zur 1:0-Führung (15. Minute). Es war die erste Chance des Spiels.

Aber die Baunataler beeindruckte die unglückliche Anfangsphase nicht. Sie machten weiter das, was ihr Trainer Tobias Nebe vor dem Halbfinale von ihnen gefordert hatte: Sie liefen mehr als Gießen. Sie kämpften. Und sie spielten vor allem mutig. Die Belohnung ließ nicht lange auf sich warten. Thomas Müller spielt einen starken Pass in die Gasse. Manuel Pforr legt quer, und Nico Schrader schiebt ein. 1:1 (20.).

Das gab natürlich Rückenwind. Und die Baunataler machten weiter. Die Nordhessen waren in der ersten Hälfte optisch überlegen und ließen den Ball gut laufen. So kam der KSV zu den Distanzschüssen von Müller (23.), Pforr (24.) und Patrick Krengel (39.). Die beste Chance auf das 2:1 hatte Müller: Nach einer präzisen Flanke von Felix Schäfer nahm der Stürmer den Ball mit der Brust prima mit, scheiterte mit seinem Schuss aber aus kurzer Distanz an FCG-Torhüter Tolga Sahin (41.).

Und was war mit den favorisierten Gästen? Die Baunataler hatten Gießen ganz gut im Griff. Gefährlich wurde es nur, wenn die Gastgeber Fehler machten. Wie bei einem Fehlpass vom ansonsten starken Maximilian Blahout. Wie beim Distanzschuss von Gießens Cem Kara, als KSV-Torhüter Pascal Bielert den Ball prallen ließ, dann aber hervorragend den Nachschuss von Marceta parierte (28.). So stand es zur Pause 1:1.

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Gießen, hatte nun mehr Ballbesitz. Aber es war ein Duell auf Augenhöhe. Weil die Baunataler weiter kämpften. Weil sie nur wenig zuließen – bis auf den Schuss von Barbaros Koyuncu ins Außennetz (72.). Und weil sie weiter zielstrebig nach vorn spielten. Aber Schäfer (66.) und Pforr (75.) verpassten das 2:1.

Dann der nächste Schock für den KSV: Der schon mit Gelb verwarnte Schäfer trifft im Kopfballduell Michael Fink mit dem Arm ins Gesicht. Schiedsrichter Joshua Herbert zeigt ihm die Gelb-Rote Karte (85.).

In der Schlussphase gab es noch zwei Chancen. Der Kopfball von Gießens Marceta ging knapp am Tor vorbei (86.). Auf der anderen Seite wurde Müllers Schuss im Strafraum abgeblockt (90.). Es blieb beim 1:1. Verlängerung.

In dieser waren die Gießener in Überzahl nun überlegen. Aber die Hausherren hielten weiter dagegen. So waren die Gäste nur nach Eckbällen gefährlich. Und die Verlängerung blieb torlos.

Im Elfmeterschießen hielt Bielert gleich den ersten Schuss von Markus Müller. Die Baunataler Schützen Krengel, Künzel, Pforr, Möller und eben Üstün trafen. Damit war der 6:4-Sieg und der nächste Pokalcoup des KSV perfekt.