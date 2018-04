Verbandsligisten zu stark

Witzenhausen. Die beiden Verbandsligisten SV Adler Weidenhausen und SV 07 Eschwege sowie Kreisoberligist TSG Bad Sooden-Allendorf komplettieren das Halbfinale des Fußball-Kreispokals. Bereits vorher hatte sich Gruppenligist SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbachfür das Semifinale des AKE-Cups qualifiziert.

Großalmerode - Weidenhausen 1:4 (0:2). Am Ende waren beide Trainer zufrieden. „Nur vier Gegentore gegen einen Verbandsligisten sind in Ordnung“, sagte Großalmerodes Coach Stefan Koch, während sein Gegenüber Ronald Leonhardt nach dem Pflichtsieg seiner Mannschaft froh war, dass sich keiner seiner Spieler verletzt hatte.

Defizite in spielerischer Hinsicht gegenüber dem Favoriten glichen die Tonstädter nämlich durch großen Einsatz in den Zweikämpfen aus. Gelungene Flachpass-Ballstafetten waren auf dem tiefen und unebenen Boden ohnehin kaum möglich. „Die Bedingungen waren in dieser Hinsicht einfach nur schlecht“, waren sich Trainer und Akteure im Nachhinein einig.

Doch natürlich waren die zwei Klassen höher beheimateten Weidenhäuser über weite Strecken klarer Chef auf dem Rasen. Schiedsrichter Pascal Immig, der bei seinen Entscheidungen gewohnt unaufgeregt agierte, wurde deshalb in läuferischer Hinsicht kaum gefordert.

Schon nach sieben Minuten tanzte das Leder zwischen der Querstange und der Torlinie des FC-Gehäuses, vier Minuten später war es dann nach einem Schuss von Jan Gerbig zur 1:0-Gästeführung das erste Mal passiert. Und als dann der vom Wind verwehte Ball nach einem Pfliegner-Schuss ein weiteres Mal im Kasten von Torhüter Daniel Gude einschlug (35.) war die Entscheidung praktisch schon gefallen. „Ein berauschendes Spiel war es nicht“, waren sich beide Coaches auch in dieser Hinsicht einig, obwohl das Leder auch nach dem Wiederanpfiff meist in Richtung des Großalmeroder Tores rollte und Renke und Sören Gonnermann noch auf 4:0 erhöhten.

Doch Sekunden vor dem Abpfiff durften auch die Platzherren jubeln, als der eingewechselte Maik Hildebrandt SV-Keeper Klotzsch mit einem satten Schuss überwand und das Ehrentor für den Kreisoberligisten erzielte.

Tore: 0:1 Gerbig (11.), 0:2 Pfliegner (35.), 0:3 Renke (58.), 0:4 S. Gonnermann (71.), 1:4 Hildebrandt (90.).

Lichtenauer FV - SV 07 Eschwege 1:7 (0:5). „Unserer gleich auf acht Positionen geschwächten Mannschaft ist trotz der vielen Gegentore überhaupt kein Vorwurf zu machen“, sagte LFV-Spielleiter Erkan Kilci nach dem erwartet einseitigen Pokalgeschehen mit klarer Dominanz des Verbandsligisten.

Die nahezu in Bestbesetzung angetretenen Gäste beherrschten von Beginn an die Szenerie und machten schon in den ersten 30 Minuten nach einem Hattrick ihres Angreifers Gambetta alles klar. „Dazwischen hatten wir allerdings eine gute Möglichkeit von Hoffmann, die durchaus zum 1:1-Ausgleich hätte führen können“, so Kilci. Nach zwei weiteren Treffern des Favoriten noch vor dem Wechsel (beim LFV fehlten gegenüber dem zurückliegenden Punktspiel noch Dickel, Vogel, Driegert und Edeme) passierte nach der Pause nicht mehr viel.

Die Eschweger schalteten nun im Gefühl des sicheren Erfolges verständlicherweise einen Gang zurück und gestatteten dem Kreisoberligisten sogar noch ein Ehrentor, das Atakan Polat zum zwischenzeitlichen 1:6 neun Minuten nach dem Wiederanpfiff erzielte.

Tore: 0:1/0:2/0:3 alle Gambetta (8./24./30.), 0:4 Barringo (37.), 0:5 Dreyer (40.), 0:6 Gambetta (50.), 1:6 Polat (54.), 1:7 Bazzone (66.). (eki)