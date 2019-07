Vor Pokalspiel des SG Altenhasungen -Lippert: „Wir wollen Balhorn besiegen“

Als A-Liga-Aufsteiger automatisch in der Außenseiterrolle? Davon will Steven Lippert, Trainer der SG Altenhasungen/Oelshausen/Istha vor dem Bitburger Kreispokal-Duell mit dem SV Balhorn nichts wissen.

„Wir wollen die Distelberger besiegen und in die nächste Runde einziehen“, zeigt sich Lippert kämpferisch und selbstbewusst zugleich. „Wir sind gut drauf und positiv gestimmt“, sagt der SG-Coach, der sich sicher ist, dass seine Mannschaft mithalten kann. „Wir müssen hinten sicher stehen und vorne unsere Chancen nutzen. Dann sollte es eigentlich mit einem Sieg klappen.“ Einer, der gewöhnlich seine Chancen nutzt, ist Mario Plutz. Der Stürmer schoss in der abgelaufenen Saison 46 Tore. Aber auch die beiden anderen Offensivkräfte Robert Walter und Toni Schubert sollen für viel Wirbel sorgen und die Balhorner Abwehr ordentlich beschäftigen.

Lippert setzt im Bemühen ums Weiterkommen auch auf schwere Beine des Gegners. Balhorn ist nämlich gleich zweimal binnen 24 Stunden gefordert. Neben dem Pokalspiel in Istha, das am Mittwoch um 19 Uhr angepfiffen wird, ist der Kreisoberligist am Dienstag anlässlich seines 100-jährigen Vereinsjubiläums gegen den Hessenligisten KSV Hessen Kassel im Einsatz.