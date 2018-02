SG wird Dritte auf Landesebene

Hombressen/Udenhausen überzeugt in der Halle

+ Mannschaft und Fans: Die SG-Fans auf der Tribüne feierten mit der Mannschaft (vorne von links) Maurice Müller, Oliver Speer, Julian Oberenzer, Lucas Hecker und (hinten von links) Betreuer Benedikt Reuhl, Christoph Geule, Nils Hofmeyer, Dominik Lohne, Chris Maurice Lubitz und Bastian Jenzowski. Foto: privat

Stockstadt. Mit einem hervorragenden dritten Platz kehrte die SG Hombressen/Udenhausen vom Futsal-Hessencup aus Stockstadt am Rhein zurück. Als einzige Mannschaft mit einem Fanbus angereist sorgten die Anhänger der SG vom ersten Spiel an für gute Stimmung in der nur spärlich besetzen Sporthalle der SKG Stockstadt. Schon nach dem ersten Spiel und dem 3:1-Erfolg gegen die SG Brunslar/Wolfershausen war klar, hier geht etwas für die Reinhardswaldvereinigten. Im nächsten Spiel mit der TSG Bretzenheim, die südwestdeutscher Futsalmeister, die erste richtige Bewährungsprobe. Am Ende stand ein zufriedenstellendes 1:1. Es folgten zwei weitere 4:2-Erfolge gegen Portugues Offenbach und Espanol Offenbach.