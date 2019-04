Aus der Traum vom DFB-Pokal! Eintracht Northeim verliert 0:3 gegen Bersenbrück

Den Bersenbrücker Moritz Waldow, hier im Kopfballduell mit Finn Rettstadt, bekamen die Gastgeber nie in den Griff. Er leitete viele gute Aktionen seines Teams ein.

Bitterer Ostermontag für die Fußballer des FC Eintracht Northeim! Sie verpassten mit dem 0:3 (0:1) gegen TuS Bersenbrück den Einzug ins Finale des Niedersachsenpokals. Damit ist auch der Traum von der Teilnahme am DFB-Pokal geplatzt.

Was tat sich in den 90 Minuten?

Der frühe Rückstand nach einem dicken Patzer von Keeper Christopher Meyer (8.) hinterließ deutliche Spuren bei den Gastgebern. Der Spielaufbau im Mittelfeld stockte gewaltig, Fehlpässe und Ungenauigkeiten kennzeichneten die Aktionen. Kein Wunder, dass Trainer Weißenborn die Ersatzspieler bereits nach 20 Minuten zum Aufwärmen schickte. Zufrieden konnte er ganz und gar nicht sein. Bersenbrück dagegen stand defensiv sehr gut und schaltete schnell um. Northeim fand schlicht und einfach kein Mittel.

Das setzte sich nach dem Seitenwechsel fort. Der TuS musste eigentlich nur auf die Northeimer Fehler warten, denn davon gab es genug. Dass das 0:2 durch ein Eigentor von Florian Mackes fiel, passte perfekt ins Bild. Damit war das Duell gelaufen.

Geht das Ergebnis so in Ordnung?

Ja! Die Partie hielt nicht, was sich die 1523 Zuschauer versprochen hatten. Der Rahmen war perfekt, doch das übertrug sich leider nicht auf die Leistung der Lokalmatadoren, die spätestens nach dem 0:3 (66.) die Köpfe kollektiv hängen ließen. Die meisten Balkontakte in Halbzeit eins dürften bei der Eintracht die Abwehrspieler Mackes, Baar und Horst gehabt haben, die den Ball immer wieder zwischen sich hin und her schoben. Es fehlten die zündenden Ideen.

Torchancen? Absolute Fehlanzeige! Kam doch mal ein Ball in Richtung Bersenbrücker Gehäuse, war das nie gefährlich. Und ohne auch nur eine einzige zwingende Gelegenheit zu haben, gewinnt man eben kein Fußballspiel. Damit baute die Eintracht ihre Negativserie auf nun vier Heimspiele am Stück ohne eigenen Treffer aus. Das passt perfekt ins aktuelle Bild.

Wer steht sich nun im Endspiel gegenüber?

Das bestreiten am 25. Mai der TuS Bersenbrück und der SV Atlas Delmenhorst im Eilenriedestadion in Hannover. Atlas gewann sein Halbfinale mit 6:5 im Elfmeterschießen gegen Wunstorf.