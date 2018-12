Bergbräu-Cup: FSG Leinetal empfängt den FC Auetal zum Derby

In den Räumlichkeiten des Sponsoren in Uslar hat jetzt die Auslosung der Viertelfinalspiele im Bergbräu-Cup, dem Pokalwettbewerb der Altherrenfußballer, stattgefunden.

Dabei kamen folgende Partien heraus:

• FSG Leinetal gegen FC Auetal • FC Weser gegen SG Markoldendorf/Amelsen • FC Kreiensen/Greene gegen FC Sülbeck/Immensen • FSG Hils/Selter gegen TSV Edemissen

Gezogen wurden die vier Begegnungen unter Aufsicht von Spielleiter Stefan Müller von Markus Lopsien (Betriebsleiter der Bergbräu-Brauerei) und Peter Schulz (Gebietsverkaufsleiter). Gespielt werden soll die Runde der letzten acht Teams am Samstag, 27. April. Das Halbfinale ist für Samstag, 18. Mai, vorgesehen. Das Finale wird in Uslar stattfinden. Ein genauer Termin ist allerdings noch nicht fixiert worden. Gesucht wird der Nachfolger von Titelverteidiger SG Denkershausen/L., der bereits in Runde eins mit 1:6 in Edemissen ausschied.