Bezirkspokal: Bovender SV gegen Regionalligist VfV Hildesheim

Göttingen. Ein erfreuliches Los hat der Bovender SV in der ersten Runde des Fußball-NFV-Pokals erwischt. Der Bezirksligist hat am 22./23. Juli den Regionalligsiten VfV Borussia 06 Hildesheim zu Gast. In der NFV-Pokal waren die BSVer nur gerutscht, weil Vorsfelde als Oberliga-Aufsteiger auomatisch qualifiziert ist.

Auf Reisen gehen müssen dagegen die beiden weiteren südniedersächsischen Teilnehmer. Eintracht Northeim muss zum hannoverschen Bezirkspokalfinalisten SV Gehrden. Die SVG Göttingen fährt zum neuen Oberliga-Konkurrenten MTV Eintracht Celle, auf dessen Platz Northeim gerad 0:1 gegen Altona 93 in der Regionalliga-Relegation verlor. BEZIRKSPOKAL, 1.Runde (22./23. Juli) VfB Oldenburg - SV Meppen (19.7.) SV Gehrden - Eintracht Northeim Bovender SV - VfV Borussia 06 Hildesheim MTV Eintracht Celle - SVG Göttingen 07 Atlas Delmenhorst - BSV SW Rehden Sieger Hollage/Oythe - TuS Bersenbrück BV Cloppenburg - SC Spelle/Venhaus VfL Oldenburg - SSV Jeddeloh MTV Gifhorn - SSV Vorsfelde Lupo Martini Wolfsburg - TSV Havelse Arminia Hannover - TuS Sulingen 1.FC Wunstorf - Germ. Egestorf/Langreder TSV Gellersen - Heeslinger SC TB Uphusen - SV Drochtersen/Assel Freilose: VfL Osnabrück, Lüneburger SK Hansa