Bezirkspokal-Krimi: Göttingen 05 gewinnt Elfmeter-Lotterie 7:6 bei Sparta

Göttingen – Elfer-Krimi am Greitweg! Im Halbfinale des Bezirkspokals setzte sich der Favorit Göttingen 05 erst nach Elfmeterschießen mit 7:6 gegen Gastgeber Sparta Göttingen durch.

Nach 90 Minuten vor 420 Zuschauern hatte es 2:2 (2:1) gestanden, Matchwinner für die Schwarz-Gelben war Torhüter Jannis Ernst, der zwei Elfer der Spartaner parieren konnte. Im Finale trifft 05 nun auf den SV Lengede, der sich ebenfalls nach Elfermeterschießen mit 5:3 gegen den Landesliga-Meister FT Braunschweig durchsetzte.

Das Trainerteam der Gäste bot für das Stadtderby im Pokal nur eine B-Mannschaft auf, Kaplan und Käschel schonten mit Blick auf das Landesliga-Abstiegsendspiel am Sonntag beim SCW Göttingen zahlreiche Stammspieler und boten neben den Routiniers Patric Förtsch und Grzegorz Podolczak zahlreiche Youngster auf.

Und einer von ihnen sorgte prompt für die Führung der Gäste, Robin Malte Möllers traf per Lupfer zum 0:1 (15.). Die Schwarz-Gelben dominierten die Partie in der ersten halben Stunde, ohne sich dabei hochkarätige Torchancen herausspielen zu können. Wie aus heiterem Himmel der Ausgleich, Miguel Bodenbach legte nach einer kurzen Ecke zurück an die Strafraumgrenze und Torjäger Rinor Murati traf flach zum 1:1 (33.).

Kurz vor der Pause die Riesenchance für 05, doch Philipp Bruns drosch die Kugel aus kürzester Distanz mit links weit über den Kasten (43.). Im Gegenzug die zu diesem Zeitpunkt glückliche Führung für die Gastgeber, Marco Akcay lief Möllers auf und davon und traf aus spitzem Winkel zum 2:1 (44.).

Mit der Führung im Rücken spielte in der zweiten Hälfte zunächst nur Sparta. Murati scheiterte am Innenpfosten (52.), während 05 völlig neben sich stand. Eher überraschend dann das 2:2, als Spartas Abwehr das Leder nicht wegbekam, Jannis Wenzel sich durchwuselte und Podolczak nur noch abstauben brauchte. Murati und Akcay wirbelten immer wieder auf der linken Seite, Glück für 05, das Schiri Milczewski aus Duderstadt nach Foul an Bodenbach nicht auf den Punkt zeigte (72.) und Förtsch nach einer bösen Grätsche gegen Akcay nur die gelbe Karte sah (78.).

Nach einer ruppigen Schlussphase ging es dann in die Lotterie Elfmeterschießen, und um 21.09 Uhr ließ mit Luca-Maurice Bock wieder einer der Youngster die Schwarz-Gelben jubeln, als er den entscheidenden Elfmeter versenkte.

„Wir sind sehr traurig. Meines Erachtens waren wir bis auf die ersten 30 Minuten die bessere Mannschaft. Wir haben es versäumt, nach der Pause das 3:1 zu machen, dann wäre die Messe vielleicht schon gelesen gewesen“, haderte Sparta-Coach Enrico Weiß. 05-Kapitän Patrick Förtsch feierte indes mit Mannschaft und Fans den Finaleinzug: „Es war ein typisches Pokalspiel. Sparta hat das sehr gut gemacht, es war kein Klassenunterschied zu sehen und wir haben Glück gehabt, nach der Pause nicht das dritte Tor zu kassieren.“

Elfmeterheld Jannis Ernst grinste nach der Partie über beide Ohren: „Zwei Strafstöße zu halten, habe ich bisher nur in der Halle geschafft, aber das zählt ja nicht!“ luc/gsd

Tore: 0:1 Möllers (15.), 1:1 Murati (33.), 2:1 Akcay (44.), 2:2 G. Podolczak (63.).

Elfmeterschießen: 1:0 Konrat, 1:1 Strzalla, 2:1 Murati, 2:2 Bruns, Rudzki scheitert an Ernst, J. Washausen links daneben, 3:2 Akcay, 3:3 Förtsch, 4:3 Zachos, 4:4 G. Podolczak, L. Kreißig scheitert an Ernst, 4:5 Bock.