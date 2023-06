2:1 im Finale gegen Hilwartshausen: Der TSV Sudheim macht das Double perfekt

Von: Marco Washausen

Doublesieger im Konfettiregen: Der TSV Sudheim hat nach der Kreismeisterschaft am Samstagnachmittag in Ellierode nun auch den Sieg im Kreispokal eingetütet. © Kaja Schirmacher

Das Double ist perfekt! Eine Woche nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga mit dem dazugehörigen Aufstieg in die Bezirksliga hat der TSV Sudheim seine Saison 2022/2023 gekrönt. Samstag im Endspiel des Kreispokals setzte sich die Mannschaft von Trainer Benjamin Statz in Ellierode vor 250 Zuschauern nach hartem Kampf mit 2:1 (2:0) gegen den TSV Hilwartshausen durch.

Ellierode – Damit gelang es den Sudheimern, die Scharte des Vorjahres erfolgreich auszuwetzen, als sie in der Kreisliga der SVG Einbeck und im Pokalfinale dem FC Hettensen/Ellierode den Vortritt lassen mussten.

Das Endspiel begann nicht unbedingt, wie man es vermuten konnte. Die Hilwartshäuser spielten mutig mit. Luka Schillig und Patrick Helmker sollten Nadelstiche gegen die von Oliver Heisig organisierte Sudheimer Defensive setzen. Das gelang anfangs auch recht gut. Doch als die erste nennenswerte Chance der Partie drin war, neigte sich das Pendel zur Seite des Favoriten. Marcel Köpke (17.) und Felix Rädeker (38.) sorgten noch vor dem Seitenwechsel für eine kleine Vorentscheidung.

Abpfiff: Dimitrios Behrens (7) und Hilwartshausens Kapitän Jonas Mönkemeyer. © Kaja Schirmacher

Die ersten Minuten nach der Pause gehörten Hilwartshausen. Mit dem 0:2 im Rücken suchte die Elf von Trainer Andreas Helmker ihr Heil in der Offensive. Keeper Urbainczyk hatte einige brenzlige Situationen zu übersehen. Doch nach und nach bekamen seine Vorderleute die Situation wieder einigermaßen in den Griff. Der Außenseiter hatte zwar optisch nun leichte Vorteile, versuchte sich in der Sudheimer Hälfte festzusetzen, prallte aber immer wieder an der Abwehr des Doublesiegers ab. Der Anschlusstreffer durch Luka Schillig in der Nachspielzeit kam zu spät, war aber die Belohnung für eine couragierte Leistung des Außenseiters.

Damit ist der TSV Sudheim der erst sechste heimische Verein, der das Double aus Kreismeisterschaft und Pokalsieg feiern darf. Zuvor schafften dies lediglich der FC Auetal (2x), der TSV Schlarpe, der Hardegser SV, der SV Amelsen und der SSV Nörten-Hardenberg.

(Marco Washausen)