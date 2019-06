Göttingen 05 träumt vom Titel im Bezirkspokal-Finale

Fußball

+ © Hubert Jelinek/gsd Jubelt 05 noch einmal nach dem Finale im Bezirkspokal? Nach dem 2:0-Sieg gegen den SCW Göttingen feiern die 05-Spieler den Klassenerhalt in der Landesliga am vergangenen Wochenende mit La Ola vor den Fans. © Hubert Jelinek/gsd

Göttingen – Gibt es für das Team von Göttingen 05 innerhalb von nur neun Tagen zum zweiten Mal Grund zum Jubeln? Nach dem Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga mit einem 2:0-Sieg im Stadtderby beim Absteiger SCW Göttingen will die Mannschaft von Spielertrainer Gerbi Kaplan und Trainer Philipp Käschel im Finale des Bezirkspokals gegen den Ligakonkurrenten SV Lengede den Einzug in die erste Runde des NFV-Pokals 2019/20 am Pfingstmontag um 15 Uhr im Maschpark klarmachen.