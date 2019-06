Göttingen 05 verpasst Pokalderby gegen Northeim

Fußball

+ © HUBERT JELINEK/GSD Aller Einsatz reichte nicht: 05-Juniorenspieler Simeon Dähling (links) nimmt im Bezirkspokalfinale den Ball vor Lengedes Marius Giesemann an. © HUBERT JELINEK/GSD

Göttingen – Fußball-Landesligist Göttingen 05 hat die große Chance verpasst, in der ersten Runde des NFV-Pokals möglicherweise in einem Südniedersachsenderby auf Oberligist Eintracht Northeim zu treffen. Nach der 4:6-Niederlage im Finale des Bezirkspokals zog Ligakonkurrent SV Lengede in diesen NFV-Pokal ein.