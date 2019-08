Göttinger Derby-Doppel 05 gegen SVG: Gut oder schlecht?

Fußball-Bezirkspokal

+ © HUBERT JELINEK/GSD-NH Spielergewirr im Strafraum: Der SVGer Yannick Broscheit (am Ball) köpft den Ball weg vor dem 05er Patric Förtsch (links). Links Bartels, rechts Hartwig. © HUBERT JELINEK/GSD-NH

Göttingen – Ist das jetzt klug oder völlig daneben? Innerhalb von nur 47 Stunden und 45 Minuten steigt das interessanteste aller Göttinger Stadt-Duelle zwischen 05 und der SVG zweimal innerhalb kürzester Zeit: erst am Donnerstag um 18.15 Uhr in der dritten Bezirkspokalrunde, dann am Samstag um 17.30 Uhr zum zweiten Mal im Maschpark um Punkte in der Fußball-Landesliga.