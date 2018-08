Höckelheim II reist zum Pokalderby nach Sudheim

Northeim. Interessante Begegnungen hat Mittwoch die Auslosung der zweiten Runde im Wettbewerb um den Sport-Kuck-Pokal der Fußballer aus der 2. Kreisklasse ergeben. Hier die Partien im Überblick:

Vardeilser SV gegen FSG Hils/Selter II Inter Amed Northeim gegen TSV Imbshausen SG Hillerse II gegen SG Heberbörde/Wettborn SG Schönhagen/Sohlingen II gegen FSG Leinetal II TSV Sudheim II gegen den SV Höckelheim II TSV Wahmbeck gegen TSV Großenrode FC Auetal II gegen den TSV Langenholtensen FC Lindau II gegen den FC Weser II

Gespielt werden soll die Runde der letzten 16 Mannschaften am Freitag, 7. September. Der Anstoß ist für 18.15 Uhr geplant. Titelverteidiger des Sport-Kuck-Pokals ist die SVG Einbeck II, die nach dem Aufstieg in die 1. Kreisklasse nicht mehr an diesem Wettbewerb teilnimmt.