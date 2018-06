Misslungener WM-Start: Göttingen leidet mit

Neue Location: Zum ersten Mal gab es auch vor dem „Vapiano“ am Weender Tor die Fußball-WM auf einer Großbildleinwand zu sehen.

Göttingen. Nach diesem WM-Start der deutschen Fußball-Nationalmannschaft war den meisten Göttinger Fans die Laune verhagelt.

0:1 ging Jogi Löws Team gegen Mexi K.O. Nichts mit dem ersten Autokorso, nichts mit großen Jubelfeiern.

Schon vor dem Auftakt noch kein großer Aufriss. Auf dem Weg zum „Sartorius WM-Village“ in der Lokhalle sind fast gar keine Fans zu sichten. Erst vor der Halle hat sich dann doch ein großer Pulk versammelt, stimmt sich mit Bratwurst und Bier langsam ein. An der Seite stehend, aber unübersehbar drei Polizeiwagen für alle Fälle. In der Halle sind auch Zivilbeamte, die ein Auge auf die Besucher haben.

Erste Halbzeit

Auch der abgedunkelte Innenraum der riesigen Halle ist zunächst noch sehr überschaubar gefüllt. Mitveranstalter Holger Jortzik versucht, die Zuschauer mit Stimmungs-Hits WM-reif zu machen. Auch der 2006-Superhit „Schwarz und weiß - wir steh’n an eurer Seite“ darf natürlich nicht fehlen. Jortzik liest die Aufstellung des deutschen Teams vor, spart aber die Nachnamen aus, für die die Fans einspringen. Beim Mesut Özil ein unüberhörbares Pfeifkonzert in der Lokhalle.

Halbzeit

Die Fans, die sich VIP-Tickets geleistet haben, darunter auch Sparkassenchef Rainer Hald (mit der Nummer 10 auf dem Rücken), stärken sich bei Currywurst mit hausgemachter Currysauce, gegrilltem Hähnchenbrustfilet auf Möhrengemüse und Mini Pulled Pork Burger. Eingedeckt ist das Büfett mit schwarzen, roten und goldenen Servietten.

Zweite Halbzeit

Deutschland drückt, trifft aber nicht. Beifall, als Jogi Löw Marko Reus für Khedira bringt und später noch Mario Gomez. Hilft aber alles nichts. Die Blamage ist perfekt. Überall lange Gesichter.

Szenenwechsel

Die Fußgängerzone gleicht einem großen „Public Viewing“. Vor fast jeder Kneipe sind draußen oder in den Fenstern große Fernseher aufgestellt. Riesenbetrieb wie gehabt im „Monro’s Park“, wo die Göttinger Fußball-Institution Kirjan Krauß der „Herr der Plätze“ ist und dafür sorgt, dass jeder auf seinem reservierten Platz sitzen kann. Jede sich bietende Sitzgelegenheit wird genutzt, die Billardtische sind abgedeckt, werden als Sitzmöglichkeit umfunktioniert. Optimismus herrscht vor im „Park“, Krauß tippt auf ein 3:1, „Monro’s Park“-Wirt Uli tippt gar auf ein 3:0, genauso wie Sönke, der mit seiner Freundin Lena, die ein 2:0 voraussagt, ungeduldig auf den Anpfiff wartet. Sie werden am Ende enttäuscht.

Das „Vapiano“ am Heinz Erhard Platz hat erstmals draußen eine Riesenleinwand aufgestellt. Hochbetrieb und anfangs auch Hochstimmung herrscht, alle Sitzplätze sind belegt. Ruhig ist es im „Stadion in der Speckstraße“, die meisten wollen bei dem tollen Wetter lieber draußen sitzen. (haz/wg-gsd)