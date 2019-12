SV Moringen holt den Pokal beim Bever-Cup der SSG Bishausen

1:0 - Finalsieg gegen den Bühler SV

+ © Ottmar Schirmacher In der Endrunde am Sonntag bekam es der spätere Turniersieger SV Moringen II mit Marius Borchers (rechts) mit Petershütte zu tun. © Ottmar Schirmacher

Hallenfußball gab es am Wochenende in der Sporthalle an der Bünte in Nörten-Hardenberg. Den Siegt sicherte sich der SV Moringen II, der im Endspiel mit 1:0 den Bühler SV bezwang.