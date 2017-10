Osnabrück zu clever für die SVG

+ SVG-Abwehr gefordert: Göttingens Torwart Omar Younes (links) und Julian Keseling (Mitte) wehren im Verbund den versuchten Kopfball des Osnabrückers Tim Danneberg ab. Foto: Jelinek/gsd

Göttingen. Die Sensation am Sandweg blieb aus. Am Ende musste sich Oberligist SVG Göttingen im Viertelfinale des NFV-Pokals einem übermächtigen Drittligisten VfL Osnabrück mit 0:5 (0:2) vor immerhin 1200 Zuschauern, darunter 150 Gästefans, geschlagen geben. „Ich hätte gern das 0:0 etwas länger gehalten, wir sind leider zu früh in Rückstand geraten“, ärgerte sich SVG-Trainer Knut Nolte über den frühen Führungstreffer der Osnabrücker. Ein Missverständnis zwischen Innenverteidiger Julian Keseling und seinem Keeper Omar Younes, als sich beide nicht einig waren, wer zum Ball gehen sollte, nutzte Marc Heider bereits nach fünf Minuten zum 1:0 des VfL. Gleichwohl zeigten sich die Schwarz-Weißen keineswegs geschockt, sondern kamen nur zwei Minuten später zu ihrer ersten Chance, als Lucas Duymelinck nach einem Pass von Amin Al Debek einfach mal draufhielt, Osnabrücks Torwart Marius Gersbeck aber vor kein ernsthaftes Problem stellte.