Osnabrücks Trainer Enochs muss gehen

Osnabrück. Trainer Joe Enochs hat die Krise beim Fußball-Drittligist VfL Osnabrück nicht überstanden. Neben Enochs sei auch dessen Assistent Wolfgang Schütte beurlaubt worden, teilte der abstiegsgefährdete Club am Mittwoch mit. Osnabrück ist nach elf Saisonspielen Vorletzter der 3. Liga und die Tendenz der kriselnden Niedersachsen zeigte zuletzt nach unten. Weitere Gründe für die Freistellung und einen Nachfolger nannte der Club zunächst nicht. Am Dienstag hatte Enochs das Team beim 5:0 im Verbandspokal-Match gegen die SVG Göttingen noch betreut. Doch dieser Sieg konnte Enochs Job nicht mehr sichern.

Am vergangenen Wochenende aber war der Druck auf den 46 Jahre alten US-Amerikaner deutlich gestiegen. Nach einem Fehlstart hatte sich der VfL zwar zwischenzeitlich berappelt, konnte dann aber vier Partien in Serie nicht gewinnen. In dieser Zeit verlor Osnabrück zwei Derbys, erst gegen Aufsteiger SV Meppen und dann am vergangenen Samstag glatt 1:4 gegen Preußen Münster.

Vor etwas mehr als zwei Jahren hatte der gebürtige Kalifornier den Trainerposten in Osnabrück übernommen. In den beiden Spielzeiten unter Enochs gehörte der VfL jeweils zu den Spitzenteams der Liga, verlor aber jeweils am Ende noch den Anschluss an die Aufstiegsränge. 2016 wurde der Club Fünfter, in der vergangenen Serie Sechster. (dpa)