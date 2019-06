Solling-Derby im Pokalfinale: Weser II trifft auf Schönhagen/Sohlingen II

Titelverteidiger des Sport-Kuck-Pokals ist die SVG Einbeck II , die im Finale in Mackensen 2:0 gegen Großenrode gewann. Der neue Sieger wird Sonntag in Schoningen gekürt.

Northeim. Die Fußballer des FC Weser II haben am Sonntag im Derby-Endspiel in Schoningen gegen die SG Schönhagen/Sohlingen II die Chance den Sport-Kuck-Pokal zu gewinnen.

Im Grunde genommen wären die Fußballer des FC Weser II endlich einmal an der Reihe, sich in die Gewinnerliste des Sport-Kuck-Pokals für Fußballteams aus der 2. Kreisklasse einzutragen. Einen neuerlichen Anlauf dazu nimmt das Team am Sonntagnachmittag ab 15.30 Uhr im Derby-Endspiel in Schoningen gegen die SG Schönhagen/Sohlingen II.

Dabei standen die Kicker aus Lippoldsberg und Bodenfelde am 22. Mai 2015 bereits ganz dicht vor dem Pokaltriumph, ehe die Mannschaft im Finale in Bollensen noch eine eigentlich doch recht komfortable 3:1-Führung aus der Hand gab und am Ende mit 4:7 gegen Wolbrechtshausen das Nachsehen hatte.

In der vergangenen Spielzeit scheiterte Weser II mit 0:2 im Halbfinale am späteren Pokalsieger SVG Einbeck II. In der Spielzeit 2013/14 bedeutete die SG Schoningen/Bollensen II (1:2) im Halbfinale die Endstation.

Wenn Weser diesmal der große Wurf gelingen sollte, wäre damit sogar das Double perfekt, denn der Meistertitel in der 2. Kreisklasse 1 ist bereits unter Dach und Fach. In der Punktrunde gewann Weser das Heimspiel gegen den Finalgegner deutlich mit 6:0, in Sohlingen trennten sich die beiden Kontrahent mit einem 2:2-Unentschieden.

Schönhagen/Sohlingen beendete die Meisterschaftsrunde mit zwölf Punkten Rückstand auf dem dritten Tabellenrang. Hart umkämpft waren die Partien der Vorschlussrunde beider Finalisten. Weser traf beim Nachbarn in Wahmbeck erst in der Nachspielzeit zum umjubelten 2:1, die SG-Reserve musste beim TSV Langenholtensen sogar ins Elfmeterschießen, hatte da aber die besseren Nerven und gewann mit 7:6.