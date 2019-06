Pokalsieg in Schoningen! Der FC Weser II macht das Double perfekt

Der FC Weser ist in Feierlaune: Meistertitel für 1. Mannschaft, 2. Mannschaft und Altherren, Pokal sieg für die Frauen am Freitagabend sowie für die 2. Mannschaft am Sonntag. Die Altherren können am Freitagabend in Uslar im Endspiel um den Bergbräu-Cup noch nachziehen.

© Ottmar Schirmacher