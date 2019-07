SC Hainberg nach 0:2 noch 3:2-Sieger

Fußball-Bezirkspokal

+ © HUBERT JELINEK/GSD Luftkampf: Bovendens Linus Szagun (links) im Kopfball-Duell mit Sülbecks Patrick Sieghan. © HUBERT JELINEK/GSD

Göttingen – Der FC Sülbeck kam in der ersten Runde des Fußball-Bezirkspokals zu einem schwer erkämpften 2:1-Sieg beim Ligakonkurrenten Bovender SV. Landesligist SC Hainberg sicherte sich erst in der Schlussphase den 3:2-Sieg beim Bezirksliga-Aufsteiger SV Dassel/S. Sparta Göttingen erreichte mit einem 2:0 in Osterode die zweite Runde.