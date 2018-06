SG Denkershausen holt sich den Bergbräu-Cup

Vogelbeck. Der goldene Treffer von Lars Metscher zum 1:0 (1:0)-Erfolg hat den Altherren-Fußballern der SG Denkershausen/Lagershausen am Samstag erstmals den Gewinn des Bergbräu-Cups gesichert.

Sie setzten sich auf dem Sportplatz in Vogelbeck gegen den Vardeilser SV durch. Damit machten die Blau-Weißen nach dem Meistertitel in der 1. Kreisklasse auch den Pokalsieg perfekt.

Zudem standen neben dem Torschützen noch mit Bosse, Nöldner, Olszewski, Sudhoff, Stübig und Schäfer Akteure in der SG-Mannschaft, die im Vorjahr bereits den Sport-Kuck-Pokal gewonnen hatten.

In einer Begegnung, in der zwingende Torchancen lange Zeit ausblieben, war die Bude von Metscher (28.), der nach einem langen Pass in die Spitze den Ball aus dem Gewühl heraus im Vardeilser Gehäuse unterbrachte, die Entscheidung. Im zweiten Durchgang verstärkte der VSV zwar seine Bemühungen, doch gelang es der von Markus Schnepel organisierten Denkershäuser Hintermannschaft, diese Aktionen zu unterbinden und damit den knappen Vorsprung zu verwalten. (osx)