SG Rehbachtal und FC Auetal fiebern dem Pokalfinale entgegen

Die obligatorische Sektdusche durfte vor einem Jahr nicht fehlen, als der SV Moringen den Sparda-Bank-Pokal gewann. Am Sonntag wird in Nörten-Hardenberg der Nachfolger gekürt.

Zwei ehemalige Siegerteams treffen mit den Fußballern der SG Rehbachtal und denen des FC Auetal im Finale um den Sparda-Bank-Kreispokal am Sonntag ab 15 Uhr in Nörten-Hardenberg aufeinander. Die Rehbachtaler trugen sich 2017 in die Siegerliste ein, die Triumphe des FC Auetal datieren aus den Jahren 2006 und 2009.

Mit der 0:4-Niederlage in der vorentscheidenden Partie gegen die am Ende als Meister hervorgehende SG Dassel/Sievershausen zerplatzten die Hoffnungen der Rehbachtaler auf den Titelgewinn und das mögliche Double. Jetzt gilt es für die Kicker aus dem Solling umso mehr, sich im Pokal schadlos zu halten. „Wir haben gegen Dassel nicht gut gespielt. Nach so einer guten Serie war das bitter, denn mit dem zweiten Platz ist man immer erster Verlierer. Mit dem Pokalsieg können wir aber ein positives Zeichen setzen und damit unsere insgesamt gute Serie krönen“, sagt SG-Trainer Kevin Martin.

Bis auf eine veränderte Trainingsintensität hat er mit Blick auf das Finale keine besonderen Maßnahmen ergriffen. „Die Jungs sind motiviert und brennen darauf, den Pokal ein zweites Mal zu holen. Da bedarf es keiner zusätzlichen Worte.“

Sein Auetaler Kollege Rainer Nickel sieht den Kontrahenten als leichten Favoriten an, erwartet aber eine Partie auf Augenhöhe. „Wir haben in der abgelaufenen Spielzeit großes Verletzungspech gehabt. Aber das allein soll nicht als Argument dafür herhalten, dass wir nur einige wenige überzeugende Partien abgeliefert haben“, sagt Nickel. Immerhin kann Auetal für sich in Anspruch nehmen, gegen Meister Dassel sowohl im Pokal als auch in der Punktrunde als einzige Mannschaft gewonnen zu haben.

Besondere taktische Schachzüge erwartet Auetals Trainer auf beiden Seiten nicht. „Die Mannschaften kennen sich, da können schon kleine Fehler entscheiden.“ Während Nickel auf einen Einsatz des lange ausgefallenen Nico Hausmann hofft, bangt Rehbachtal um seinen angeschlagenen Kapitän Patrik Schulze.

Pikante Note am Rande: Egal wer das Endspiel auch gewinnt, für Auetals Vorsitzenden Edgar Martin gibt es auf jeden Fall etwas zu feiern: Entweder den Triumph seines FC Auetal oder aber im anderen Fall den Erfolg der SG Rehbachtal, bei der sein Sohn Kevin Martin Trainer ist. osx