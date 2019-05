SG Rehbachtal und FC Auetal schaffen den Sprung ins Pokalfinale

Northeim – Mit den Fußballern der SG Rehbachtal und denen des FC Auetal haben sich am Freitagabend erwartungsgemäß die Favoriten durchgesetzt und zogen ins Endspiel um den Sparda-Bank-Kreispokal ein. Rehbachtal setzte sich 2:0 bei Pokalschreck Moringen II durch, Auetal blieb mit 3:0 über Nörten-H. II siegreich.

SV Moringen II - SG Rehbachtal 0:2 (0:0). Das Pokalabenteuer der Moringer Reserve ist seit Freitag Geschichte. Vor fast 200 Zuschauern verabschiedeten sich die Mannen von Trainer Axel Prehn erhobenen Hauptes nach großem Kampf aus dem Wettbewerb. Nach der roten Karte gegen Rehbachtals Kirchhoff (32.) nach einer Notbremse kamen die mutigen Hausherren zu zwei guten Tormöglichten. Den ersten Treffer schaffte dann aber unmittelbar nach Wiederbeginn der Kreisligist. Dennoch steckten die Blau-Weißen bis zum Abpfiff nicht auf. „In der Schlussphase waren wir ziemlich platt, dennoch haben wir uns achtbar geschlagen“, sagte Moringens Abwehrorganisator Max Prehn. - Tore: 0:1 Bliedung (47.), 0:2 Bastian (64.).

FC Auetal - SSV Nörten-Hardenberg II 3:0 (0:0). So deutlich wie es das Ergebnis am Ende ausdrückt, verliefen die 90 Minuten keineswegs. Wie in den vorangegangenen Wochen kam das Spiel der Auetaler nur schwer auf Touren. Daher war es nicht verwunderlich, dass für die gut organisierten Nörtener zur Pause noch alles drin war. Obwohl den Gastgebern dann der Führungstreffer glückte, änderte sich wenig. Viel mehr waren die Akteure des Kreisliga-Schlusslichtes drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen. So stand das Duell bis in die Schlussminuten auf des Messers Schneide, ehe Auetal der erlösende zweite Treffer gelang. „Wir haben gewonnen, aber das war ganz schön anstrengend“, atmete Auetals Betreuer Rene Hantke erleichtert auf. - Tore: 1:0 A. Nickel (54.), 2:0 Schlicht (90.), 3:0 Aron (90.+3). osx