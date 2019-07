Sparkasse-Cup: Zwei Spiele nach Gewitter abgebrochen

Göttingen – Der 14. Sparkasse Göttingen Cup ist in der Vorrunde auf die Zielgerade eingebogen. Kurios: Zwei Spiele mussten am Samstag wegen Gewitters nach gut einer Stunde abgebrochen werden. Doch sowohl das 3:1 von Sparta Göttingen gegen die SG Harste/Lenglern, als auch das 6:2 des FC Grone beim FC Weser werden trotz Abbruchs gewertet, weil sich alle vier Teams darauf einigten.

SSV Nörten - Bovender SV 2:1 (2:0). Einmal mehr zeigte sich Nörtens Lucas Duymelinck in Torlaune mit seinen beiden Treffern unter kräftiger Mithilfe der unaufmerksamen Bovender Defensive. In der zweiten Halbzeit aber bestimmten die Gäste bis auf die ersten zehn Minuten das Spielgeschehen. Doch reichte es nur zum 1:2-Anschlusstreffer per direktem Freistoß durch Jan Rümenapp.

Tore:1:0 Duymelinck (36.), 2:0 Duymelinck (45.), 2:1 Rümenapp (78.).

SG Werratal - Germania Wüstheuterode 5:10 (1:4). Trotz dieses desaströsen Ergebnisses erreichte Werratal als Gruppenerster das Viertelfinale.

Tore: 0:1 Gastrock-Mey (14.), 0:2 A. Herburg (18.), 1:2 Suslik (23.), 1:3 Gastrock-Mey (31.), 1:4 Schwerzberg (37.), 1:5 Gastrock-Mey (57.), 1:6 Pingel (64.), 2:6 Fromm (68.), 2:7 Gastrock-Mey (69.), 3:7 Merbatom (71.), 4:7 Winter (76.), 5:7 Pfeffer-Camara (80.), 5:8 A. Herburg (83.), 5:9 Schwerzberg (85.), 5:10 Schwerzberg (89.).

FC Weser - FC Grone 2:6 (2:4). Steen Zimmermann gelang ein Hattrick für den in allen Belangen überlegenen FC.

Tore: 0:1 Zimmermann (10.), 1:1 Stüber (17.), 1:2 Waas (25.), 1:3 Waas (30.), 1:4 Zimmermann (38.), 2:4 Gorny (45.), 2:5 Zimmermann (52.), 2:6 Koc (63.).

SG Harste/Lenglern - Sparta Göttingen 1:3 (0:3). Zur Halbzeit war die Partie zugunsten des Bezirksligisten Sparta schon entschieden. Der Klassenunterschied war schon deutlich spürbar,

Tore: 0:1 Önder (26.), 0:2 Konrat (34.), 0:3 Zachos (41.), 1:3 Wagenknecht (56./Foulelfmeter).

SCW Göttingen - RSV Göttingen 05 3:1 (1:0). Weende wird den Einzug ins Viertelfinale wohl teuer bezahlt haben: Maikel König schied mit Verdacht auf Kreuzbandriss aus. Neuzugang Tristan Starke machte einen starken Eindruck. Steffen Claaßen brachte den SCW gegen die körperbetonten RSVer mit zwei Treffern eine Runde weiter.

Tore: 1:0 Starke (20.), 1:1 Schillig (75.), 2:1 Claaßen (80.), 3:1 Claaßen (89.).

Letzte Vorrundenspiele am Montag, 19 Uhr: TSV Groß Schneen - SVG Göttingen, SV Bilshausen - FC Hettensen-Ellierode--Hardegsen.

Viertelfinale

Dienstag, 17.30 Uhr: SSV Nörten - SV Germania Wüstheuterode; 19.30 Uhr: SG Werratal - Bovender SV/SV Bilshausen/FC Hettensen (beide Spiele in Bovenden).

Mittwoch, 17.30 Uhr: SVG Göttingen - Grone; 19.30 Uhr: Sparta Göttingen - SCW Göttingen (beide Spiele in Weende).

Das Finale wurde wegen des Bezirkspokals vom 28. Juli auf den 31. Juli (Mittwoch, 19 Uhr, beim SC Hainberg) verlegt. wg/haz-gsd