Sparta gegen 05: Göttinger Stadtduell im Halbfinale

Göttingen – Besser hätte es nicht kommen können! Im Halbfinale des Fußball-Bezirkspokals kommt es zu einem Göttinger Stadtderby: Am 29. Mai trifft Sparta auf 05. Im zweiten Semifinale trifft der SV Lengede auf FT Braunschweig.

Göttingen 05 - TSV Hillerse 3:2 (2:1). Toll war’s nicht, aber die Schwarz-Gelben feierten den Sieg auf Rasen mit „Halbfinale, Halbfinale“-Ringelreihen. Der eingewechselte Moritz Bartels drückte den Ball kurz vor Schluss nach einem Freistoß von Digklis und Nachgestocher von Förtsch über die Linie, TSV-Keeper Divjak bekam die Kugel nicht unter Kontrolle. Pech für die Gäste! „Ein glücklicher Sieg“, gab Spielertrainer Gerbi Kaplan zu und sprach zuvor von einem „Sommerkick“. Kein Wunder, denn am Samstag hatten beide Teams noch Punktspiele zu bestreiten.

Die Kommentare der wenigen Fans unterstrichen dies zuvor: „Fußball zum Abgewöhnen“, „Gruselkick“, „kann man nicht mit ansehen“. In der Tat: Die 25 Minuten nach der Pause waren absolut daneben. Vorher hatte Bruns mit einem 16-m-Flachschuss das 0:1 von Demiri ausgeglichen. Kurz vor der Pause traf Kaplan mit einem Freistoß aus 20 Metern. Demiri glich zum 2:2 aus. „Danach waren wir zu passiv“, monierte Kaplan – ehe das Dusel-3:2 fiel...

Tore: 0:1 Demiri (22.), 1:1 Bruns (30.), 2:1 Kaplan (45.), 2:2 Demiri (51.), 3:2 Bartels (90. + 1) .

Sparta Göttingen - SSV Kästorf n.E. 6:4 (2:2, 1:1). Der SSV bestimmte erst die Partie, dann kämpfte sich Sparta rein und ging durch Akcays Schuss in die lange Ecke an den Innenpfosten in Front. Hajdari köpfte das 1:1 – unglücklich für Sparta. Nach Reichs 1:2 verwandelte Murati einen am eingewechselten Romano Weiß verursachten Foulelfmeter in der Nachspielzeit. Im Elfmeterschießen trafen Konrat, Bodenbach, Murati und Akcay für Sparta, dessen Keeper Tchuikwa gegen Hajdari parierte. Reich schoss daneben.

Tore: 1:0 Akcay (17.), 1:1 Hajdari (43.), 1:2 Reich (53.), 2:2 Murati (FE, 90.,+1). Weiter: SC Gitter - FT Braunschweig 1:3, SV Lengede - TSC Vahdet Braunschweig 2:1. haz/gsd