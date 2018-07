Sparta Göttingen und SG Lenglern in Torlaune

Göttingen. In den Gruppen B und D des Sparkasse Göttingen Cups zeigten die Favoriten keine Schwächen. Oberligist Eintracht Northeim gewann 4:1 beim Landesliga-Absteiger FC Grone.

Sparta Göttingen ließ der SG Werratal beim 5:2 keine Siegchance. Der Bovender SV gewann mit 2:1 gegen Bezirksliga-Aufsteiger SV Groß Ellershausen/Hetjershausen. Und die SG Lenglern gewann gegen Kreisligist RSV Göttingen 05 mit 4:1.

FC Grone - Eintracht Northeim 1:4 (0:2). Südniedersachens letzter Oberligist setzte sich nicht zuletzt dank zweier Treffer von Yannik Freyberg (von Oberliga-Absteiger SVG) bei Landesliga-Absteiger Grone durch. Eintracht profitierte dabei von zwei Blitz-Toren nach 180 Sekunden. FC-Trainer Jelle brinkwerth: „Wir hatten müde Knochen nach einer anstrengenden woche. Wir haben gegen den Oberligisten gut verteidigt.“ - Tore: 0:1 Zimmermann (1.), 0:2 Freyberg (3.), 0:3 Bloetz (FE, 56.), 1:3 Justin Taubert (FE, 61.), 1:4 Freyberg (75.).

SG Lenglern - RSV Göttingen 05 4:1 (2:1). In einer guten ersten Halbzeit gingen die Gastgeber verdient mit 2:0 gegen den Kreisligisten in Führung. Carlos Mücke war bereits nach sieben Minuten erfolgreich. Vitali Nelson erhöhte nach 36 Minuten für die SG, die erst eine Trainingseinheit hinter sich hatten, auf 2:0. Roland Jühne gelang aber noch vor der Pause der Anschlusstreffer. „In der zweiten Halbzeit hatten wir Glück und unseren Torwart Nils Fiege, der zweimal super gegen Colin Unvusonye halten konnte“, meinte SG-Betreuer Jens Schiele. In der Schlussphase war Patrick Kues noch zweimal erfolgreich für Lenglern. - Tore: 1:0 Mücke (7.), 2:0 Nelson (36.), 2:1 Jühne (39.), 3:1 Kues (83.), 4:1 Kues (89.).

Bovender SV - SV Groß Ellershausen/Hetjershausen 2:1 (0:1).Bereits nach zwei Minuten hätten die Gäste in Führung gehen können, doch Marius Reinelt verfehlte das Bovender Gehäuse nur knapp. Nur eine Minute später lenkte Gästekeeper Dennis Klinge einen tückischen Aufsetzer von Dennis Falinski mit den Fingerspitzen über den Querbalken zur Ecke. Einen Schuss von Falinski aus 14 Metern parierte Klinge ebenfalls und nur eine Minute später stand Klinge im richtigen Toreck, um den Kopfball von Janis Bach zu entschärfen. „Es geht schon wieder so los wie in der vergangenen Saison. Wir lassen zu viele Torchancen aus“, klagte Bovendens Trainer Gerd Müller.

Nach dem Wechsel brachte Müller Helge Kaden, der nur eine Minute später das 1:0 vorbereitete, als er Falinski bediente, der aus kurzer Distanz einschob. Das 2:0 (77.) erzielte Kaden dann selbst aus halblinker Position Fünf Minuten vor dem Ende gelang dem Bezirksliga-Aufsteiger durch den eingewechselten Max Engel noch der Anschlusstreffer. „Wir hatten eine gute Ordnung in unserem Spiel, auch das Pressing hat gut funktioniert. Ich bin zufrieden“, meinte Müller. - Tore: 1:0 Falinski (46.), 2:0 Kaden (77.), 2:1 Engel (85.).

SG Werratal - Sparta Göttingen 2:5 (0:3). Chancenlos war der Bezirksliga-Absteiger gegen den Bezirksliga-Vizemeister. Überragender Spieler der Spartaner war einmal mehr Torjäger Rinor Murati, der die Niederlage der Gastgeber mit einem Doppelschlag innerhalb einer Minute auf den Weg brachte. Murati war es allerdings auch, dem ein Eigentor zum 1:3 unterlief, der aber seinen Fehler mit seinem zweiten sicher verwandelten Foulelfmeter zum 5:1 wieder wettmachte. - Tore: 0:1 Murati (35./Foulelfmeter), 0:2 Murati (36.), 0:3 Rudzki (38.), 1:3 Murati (63./Eigentor), 1:4 Önder (74.), 1:5 Murati (80./Foulelfmeter), 2:5 Fromm (88.). (gsd)