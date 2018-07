SSV Nörten schon einer von vier Klubs im Viertelfinale

13. Sparkasse Göttingen Cup

+ © Hubert Jelinek/gsd Die Führung: Sascha Bendroth (rechts) erzielt das 1:0 für den SSV Nörten-Hardenberg und lässt dem Nikolausberger Torwart Marc-André Goeze keine Abwehrchance. © Hubert Jelinek/gsd

Göttingen. In den Gruppen A und C stehen die vier Viertelfinalsten bereits fest. So geht es im letzten Spiel der Gruppe A zwischen dem SSV Nörten/Hardenberg und dem TSV Landolfshausen/Seulingen nur noch um Platz eins und zwei.