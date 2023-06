Samstag Pokalfinale gegen Hilwartshausen: Der TSV Sudheim will das Double

Von: Marco Washausen

Beim Punktspiel Mitte Mai in Sudheim setzte sich der Meister mit 2:0 gegen den Pokal-Kontrahenten durch. Das Hinspiel war beim 5:0 noch deutlicher. © Kaja Schirmacher

Wenn sich am Samstag (16 Uhr) auf dem Sportplatz in Ellierode der TSV Sudheim und der TSV Hilwartshausen im Finale des Fußball-Kreispokals gegenüberstehen, dann sind die Vorzeichen ziemlich klar: Auf der einen Seite wartet mit Sudheim der frisch gebackene Kreismeister, der die Serie mit dem Double krönen will. Auf der anderen die Hilwartshäuser, die bis kurz vor Ende der Spielzeit um den Klassenerhalt kämpften.

Ein Blick zurück

Dann bietet sich den Sudheimern die große Chance, das Verpasste aus dem Vorjahr komplett nachzuholen. In der Saison 2021/2022 schaute der TSV nämlich gleich doppelt in die Röhre. Im Rennen um Kreismeisterschaft und Bezirksligaaufstieg musste man in zwei Entscheidungsspielen der SVG Einbeck den Vortritt lassen. Und auch im Pokalfinale in Lindau behauptete sich im Elfmeterschießen der FC Hettensen/Ellierode gegen die Sudheimer.

„Wenn wir uns nun aber auch noch gegen Hilwartshausen durchsetzen, haben wir das ausgebügelt“, sagt Trainer Benjamin Statz, der im Finale des Vorjahres noch in der Startelf stand, vergangenen Sonntag nach dem 1:0-Sieg gegen die SG Elfas mit seiner Mannschaft aber schon mal ordentlich feiern durfte. Dort möchte man nun am Samstag natürlich gern weitermachen.

Die bisherigen Duelle

Die beiden Duelle um Punkte aus der Kreisligasaison sprechen für einen Sudheimer Erfolg. In Hilwartshausen setzte sich der Meister mit 5:0 durch. Das Rückspiel stieg vor gut einem Monat und endete mit einem 2:0-Erfolg des Favoriten.

Aber Achtung: Auch vergangene Saison ging der TSV mit fast identischen Vorzeichen ins Pokalfinale. In der Punktrunde hatte man Hettensen/Ellierode mit 5:1 und 2:0 bezwungen. Bei der Übergabe des Kreispokals in Lindau waren die Sudheimer dann allerdings nur Zuschauer. Das dürfte Warnung genug sein, die kampfstarke Elf von Trainer-Routinier Andreas Helmker nicht zu unterschätzen.

Pokalerfahrung pur

Mehr Erfahrung mit Pokalendspielen kann man kaum haben: Philipp Schmitz wurde zwar vergangenen Sonntag vor dem letzten Punktspiel offiziell verabschiedet, in Ellierode wird er aber zum Finalkader der Sudheimer gehören. Kommt er zum Einsatz, bestreitet er sein fünftes (!) Finale um den Kreispokal.

Philipp Schmitz, Kapitän des Pokalsiegerteams 2014, bestreitet Samstag sein fünftes Finale. © Ottmar Schirmacher

2008 gegen Denkershausen und 2022 gegen Hettensen gab es Niederlagen, 2014 gegen Denkershausen und 2016 gegen Sülbeck durfte er den Pokalsieg feiern. Sich nun mit dem Double zu verabschieden, wäre das i-Tüpfelchen auf seiner Karriere.

Wege ins Finale

TSV Sudheim

6:4 n. E. in Harriehausen

4:1 bei der SG Rehbachtal

5:0 bei der FSG Hils/Selter

2:1 bei Hettensen/Ellierode

TSV Hilwartshausen

2:1 bei der SG Rehbachtal II

8:7 n. E. gegen FC Weser

2:0 gegen den SV Moringen

2:0 bei Denkersh./L. II

