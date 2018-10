Sülbeck/Immensen empfängt Göttingen 05 zum Pokalduell

Ex-Sülbecker Patrick Sieghan kann nicht dabei sein

+ © Ottmar Schirmacher Erst Derby, jetzt Pokal: Jannik Kraus, hier im Spiel gegen Nörten, erwartet mit seinem FC Sülbeck/Immensen am Mittwoch den 1. SC Göttingen 05. © Ottmar Schirmacher

Sülbeck. In Sülbeck hatte man sich eigentlich auf das Wiedersehen mit Patrick Sieghan gefreut. Doch der zu Saisonbeginn vom Bezirksligisten FC Sülbeck/Immensen zum Landesliga-Aufsteiger 1. SC Göttingen 05 gewechselte Mittelfeldspieler wird am Mittwoch (14 Uhr) seinem neuen Klub beim Achtelfinalspiel im Fußball-Bezirkspokal an seiner einstigen Wirkungsstätte nicht zur Verfügung stehen.