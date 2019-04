Der SV Moringen II mischt den Pokal auf

Northeim – Im Sparda-Bank-Kreispokal der Fußballer wahrte Moringen II am Samstag seinen Ruf als Favoritenschreck. Im Elferschießen schalteten die Moringer im Viertelfinale mit Hettensen-Ellierode den dritten Kreisligisten aus.

FC Ahlshausen/O. - FC Auetal 2:4 (1:1, 0:0) n. Elfm. Über 200 Zuschauer erlebten einen Pokalkampf, in dem die Gastgeber dicht vor einer Überraschung standen. Gegen die in allen Mannschaftsteilen gut organisierten Ahlshäuser konnten die Auetaler nie einen Klassenunterschied deutlich machen. Das drohende Aus vor Augen retteten sich die Gäste ins Elferschießen, in dem Torben Nickel zwei Schüsse parierte und auch selbst vom Punkt erfolgreich war. - Tore: 1:0 Wiegräfe (78.), 1:1 Papendick (86./ET).

SV Moringen II - FC Hettensen-Ell. I 6:4 (2:2, 0:0) n. Elfm. Nach dem 2:0 in der 90. Minute waren die FC-Kicker gedanklich im Halbfinale. Doch dann wurde es dramatisch - mit einem bitteren Ende für den Kreisligisten. Nach zwei Eckbällen erzwang die SV-Reserve den Gleichstand und hatte auch vom Elfmeterpunkt mehr Glück. - Tore: 0:1 Nixdorf (53.), 0:2 Schweller (90.), 1:2 L. Langner (90.+3), 2:2 Warnecke (90.+5).

SG Rehbachtal - FC Lindau 6:3 (2:2).„Das war ein hartes Stück Arbeit“, beschrieb Rehbachtals sportlicher Leiter Rolf Eckhardt die Partie. Erst in der Schlussviertelstunde hatte der Pokalgewinner des Jahres 2017 den Widerstand der sich wacker wehrenden Lindauer gebrochen. - Tore: 1:0 Bastian (8.), 2:0 Bierbaum (13./ET), 2:1 Riechel (26.), 2:2 Hellmann (44.), 3:2 Fotheringham (60.), 3:3 Brandt (65.), 4:3 Fotheringham (76.), 5:3 Bastian (79.), 6:3 Iloge (85./FE).

SSG Bishausen - SSV Nörten-Hardenberg II 0:1 (0:0).In einem Spiel auf Augenhöhe war der Kreisligist vor einer großen Zuschauerkulisse das glücklichere Team. Für beide Seiten notierte SSG-Fachwart Müller einen Lattentreffer. - Tor: 0:1 Lüdecke (72.).

Im Halbfinale, welches am 10. Mai gespielt wird, kommt es zu folgenden Partien:

SV Moringen II - SG Rehbachtal

FC Auetal - SSV Nörten-H. II