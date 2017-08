Der Titelverteidiger fliegt aus dem Pokal

Northeim. Einen neuen Gewinner wird es im Sparda-Bank-Kreispokal der Fußballer geben. Das steht seit dem Achtelfinale am Freitag fest, als Edemissen in einer Neuauflage des letztjährigen Halbfinals den Titelverteidiger Rehbachtal mit 4:1 schlug. Auf der Strecke blieb auch Denkershausen, das sich Moringen beugen musste. Das Spiel Ahlshausen/ gegen Höckelheim fiel den schlechten Platzverhältnissen zum Opfer. Neuer Termin: 1. September.

SG Rehbachtal I - TSV Edemissen 1:4 (1:3). Bei der SG ging so ziemlich alles schief. Schon nach 23 Minuten hatten die Edemisser mit ihren schnellen Offensivkräften die Hausherren entnervt (0:3). In der Nachspielzeit sah Sven Iloge (Rehbachta) wegen wiederholten Foulspiels die Ampelkarte. - Tore: 0:1 Niehoff (10.), 0:2/0:3 Wille (13./23.), 1:3 Iloge (37.), 1:4 Wille (77.).

SG Denkershausen - SV Moringen 1:2 (1:1). Zwei Fehler im Aufbauspiel der Heimelf nutzten die Moringer konsequent aus. Der Anschlusstreffer durch Bilbeber war der Anfang eines Sturmlaufs der Denkershäuser, allerdings blieb der verdiente Ausgleich im zweiten Durchgang aus. - Tore: 0:1 Rogalla (11.), 0:2 Hilke (19.), 1:2 Bilbeber (38.)

FC Lindau - SG Dassel/S. 0:2 (0:1). Trotz strömenden Regens mühten sich beide Teams auf dem glitschigen Boden nach Kräften. Die Gäste bewiesen mehr Stehvermögen und entwickelten mehr Torgefahr. Den Lindauern fehlte jegliche Durchschlagskraft. - Tore: 0:1 Mundt (19.), 0:2 Medewitz (76.).

SSV Nörten-H. II - FC Weser 0:1 (0:0). Als ein Elfmeterschießen schon unabwendbar schien, sorgte Wesers Dominik Schulze mit dem Tor des Abends für die Entscheidung. „Die Niederlage war für uns sehr unglücklich“, haderte SSV-Trainer Sascha Müller. - Tor: 0:1 Schulze (89.).

SV Moringen II - SG Altes Amt 4:1 (2:1). Der Altämter Führungstreffer beeindruckte die Hausherren in keinster Weise, denn in der Folgezeit spielte sich das Geschehen fast ausschließlich in der Gästehälfte ab. - Tore: 0:1 Wurst (12.), 1:1 Freche (29.), 2:1 H. Prehn (37.), 3:1 Reimann (52./ET), 4:1 Piatzeck (78.)

Bühler SV - Rehbachtal II 5:1 (3:0). Weil in Bollensen der Platz unbespielbar war, rollte der Ball in Bühle. Dort gaben die Hausherren den Ton an. - Tore: 1:0/2:0 Rode (9./26.), 3:0/4:0 J. Köpke (42./57.), 4:1 Gieseler (68./ET), 5:1 Magnus (83.).

SG Ilmetal/D. - FC Auetal 0:6 (0:1). Der Sudheim-Bezwinger aus Runde eins zog gegen den zweiten Kreisligisten verdient den Kürzeren. - Tore: 0:1 Aron (6.), 0:2 Hausmann (54.), 0:3 Winter (71.), 0:4 Bock (81.), 0:5 Krussholz (83.), 0:6 Winter (87.). (osx/mwa)