Der Titelverteidiger ist raus! Moringen verliert gegen Rehbachtal

Northeim. Der Traum von der Titelverteidigung im Sparda-Bank-Kreispokal ist für die Fußballer des SV Moringen bereits nach der ersten Runde beendet. Der Cupsieger scheiterte am Freitagabend mit 3:4 im Elfmeterschießen an der SG Rehbachtal.

SV Moringen - SG Rehbachtal 3:4 n. Elf. (0:0).Obwohl sich beiden Mannschaften in diesem guten Fußballspiel durchaus Chancen zum Sieg boten, musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen. Die größte Möglichkeit hatte Rehbachtals Florian Ilse, dessen Schuss (14.) aus kurzer Distanz von Marvin Pfüller auf der Torlinie geklärt wurde. Zwar trafen Schmidt, Knauer und Netter vom Punkt, aber die Fehlschüsse von Borchers (daneben) und Dalil (drüber) besiegelten das Moringer Pokalaus. Dagegen hatte Rehbachtal in Christopher Kruppa, Sven Iloge, Fotheringham und Patrik Schulze nervenstarke Schützen.

FSG Leinetal - TSV Elvershausen 3:1 (2:1). Auch im Pokal hatte die FSG - wie bereits kürzlich im Punktspiel - gegen Elvershausen verdient die Nase vorn. Den Grundstein legte die heimische Abwehr, die die Kreise von Gästetorjäger Marx einengte. - Tore: 1:0 Trätow (10.), 2:0 Rien (14./ET), 2:1 Marx (34.), 3:1 Trätow (80.).

FC Weser - FC Auetal 1:2 (0:0). „Wir waren über weite Strecken ebenbürtig. Am Ende hat die glücklichere Mannschaft gewonnen“, sagte Weser-Trainer Bernd Schumacher. - Tore: 0:1/0:2 Schlicht (68./88.), 1:2 Gorny (90.).

Bühler SV - SSG Bishausen 1:4 n. Elf. (0:0). Das Derby erlebte vor einer stattlichen Zuschauerkulisse eine Bühler Mannschaft, die einen (letztlich erfolglosen) Sturmlauf lieferte. Auch beim Elferschießen klappte im Abschluss wenig. Für die SSG trafen Ghazi, Masic, Sleiman und Gundogdu, für Bühle nur Blank.

VfB Uslar - SVG Einbeck II 5:6 n. Elf. (1:1, 0:1).In der ausgeglichenen Begegnung suchten beide Teams von Beginn an ihr Heil in der Offensive. Dennoch ging es ins Elferschießen, in dem der VfBer Menet den entscheidenden Schuss über das Gehäuse setzte. - Tore: 0:1 Plümer (31.), 1:1 Dörnte (63.).

SVG Bad Gandersheim - FC Hettensen-Ellierode 0:5 (0:3). In der Kurstadt gab es zu keiner Zeit Zweifel am erwarteten Spielausgang. Den Widerstand der Grün-Weißen hatte Kreisligaaufsteiger Hettensen bereits nach 45 Minute gebrochen, sodass es danach einzig um die Höhe des Erfolges ging. - Tore: 0:1/0:2 Steinfeld (17./20.), 0:3 Nixdorf (36.), 0:4 Kortekaas (66.), 0:5 Stutz (75.).

FC Ahlshausen/O. - SV Höckelheim 4:3 n. Elf. (1:1, 0:1). Garant des FC-Erfolges war Torhüter Kevin Teutsch, der im Elferschießen die Versuche von Papadopoulos und Valeske meisterte. - Tore: 0:1 Retku (14.), 1:1 Papendick (74./FE).

SG Dassel/S. II - SG Denkershausen II 1:3 (1:0). Mitte der zweiten Hälfte drehte Denkershausen die Partie verdient zu seinen Gunsten. - Tore: 1:0 Eikenberg (38.), 1:1 Corde (69.), 1:2/1:3 Dreyer (73./84.).

SG Heisebeck/F. - TSV Edemissen 0:3 (0:2). Der Doppelschlag des Kreisligisten nach einer halben Stunde warf alle Pläne der SG über den Haufen. - Tore: 0:1 K. Arnemann (32./FE), 0:2 Behrendt-Isermann (34.), 0:3 Henze (54.).

TSV Gladebeck - SSV Nörten-H. II 1:5 (1:2). Das kollektive Versagen der Gastgeber machte den Nörtenern das Siegen leicht. - Tore: 0:1 Pfeufer (7.), 1:1 Lässig (13.), 1:2 S. Thiele (28.), 1:3 Pfeufer (53.), 1:4/1:5 S. Thiele (74./FE/82.).

SG Hillerse - TSV Sudheim 0:3 (0:2). Die Hoffnungen der Hillerser auf eine Überraschung zerplatzten schnell. „Wir waren in der Offensive zu harmlos, obwohl wir in der zweiten Hälfte gedrängt haben“, sagte SG-Fachwart Niklas Bierwirth. - Tore: 0:1 Schmitz (23.), 0:2 N. Ellies (42.), 0:3 Ehlers (88.).

TSV Hilwartshausen - Vardeilser SV 4:3 n. Elf. (1:1, 1.1). Den Glücktags der Hilwartshäuser krönte Steven Engwer, der ausnahmsweise per Kopf zum Ausgleich traf. Zwei gehaltene Elfmeter von TSV-Keeper Domigall sicherten den Einzug in die nächste Runde. - Tore: 0:1 Binnewies (8.), 1:1 Engwer (24.).

SG Elfas - SG Dassel/S. 0:3 (0:1). Mit zwei Treffern bewies bei den Gästen der zurückgekehrte Andre Wedekind, dass er von seiner Torgefährlichkeit nichts eingebüßt hat. - Tore: 0:1/0:2 Wedekind (44./59.), 0:3 Heinze (84.).

MTV Markoldendorf - SG Altes Amt 1:2 (0:1).Die Altämter waren in den 90 Minute das bessere Team. - Tore: 0:1 B. Wurst (37.), 0:2 Packeiser (62.), 1:2 Castaldo (89.). (osx)