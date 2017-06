Toller Kampf des BSV nicht belohnt - 2:3 im Pokalfinale

Bovenden. Stolz wie Oskar war hinterher Alexander Schneehain. Der erste Vorsitzende des Bovender SV war sich auch nicht zu schade, als Stadionsprecher zu fungieren. Und immerhin konnte er zwei Tore für sein Team ansagen. Am Ende aber jubelte der hohe Favorit, Landesligameister und Oberliga-Aufsteiger SSV Vorsfelde, über einen keinesfalls überzeugenden 3:2 (1:1)-Sieg im Finale des Fußball-Bezirkspokals auf der Sportanlage des Bezirksligisten Bovender SV, der eine tolle Leistung den knapp 300 Zuschauern geboten hatte.

„Ich kann sehr zufrieden sein mit der Leistung meiner Mannschaft, die sicherlich ein würdiger Finalist gewesen ist“, war auch BSV-Trainer Andreas Riedel stolz auf seine Spieler. Konnte er auch durchaus sein, denn die lieferten den Vorsfeldern einen bedingungslosen Kampf und hatten die Gäste in der Schlussphase so weit, dass denen nur noch Angst und Bange war, nicht noch das 3:3 zu kassieren.

Aber der Reihe nach: Bereits nach drei Minuten schockte der Außenseiter den Favoriten mit dem 1:0. Einen Freistoß von Dominic Reimann verlängerte Gerbi Kaplan mit dem Kopf zu dem am langen Pfosten des Vorsfelder Gehäuses lauernden Robert Hahne, der freistehend einschieben konnte. Die Zuschauer trauten in der Folgezeit ihren Augen nicht, denn Bovenden setzte die Gäste in den ersten 30 Minuten so unter Druck, dass denen Hören und Sehen verging. Doch das überfällige 2:0 wollte einfach nicht fallen, weil die Bovender vor dem gegnerischen Tor die letzte Konsequenz vermissen ließen.

Aus dem Nichts das 1:1, als Christian Brilz mit einem Sonntagsschuss aus halblinker Position dem Ball aus 28 Metern im oberen langen Torwinkel versenkte. Dieser Gegentreffer aus heiterem Himmel kam für den BSV zur Unzeit. Und nur drei Minuten später blockte Bovendens Kapitän Timo Hichert im letzten Moment einen Schuss des freistehenden Luc-Fabian Bammel zur Ecke.

Nach dem Wechsel hatten sich die Bovender aber vom 1:1-Ausgleich erholt, und Hichert hatte in der 55. Minute die Riesenchance, sein Team erneut in Führung zu bringen. Sein Schuss aus kurzer Distanz ging aber knapp links vorbei. Anstatt 2:1 zu führen, kassierten der BSV nur drei Minuten später das völlig überflüssige 1:2. Vorsfeldes Bammel nutzte ein Missverständnis zwischen BSV-Torwart Patrick Hebeler und Nicolas Veit, die sich nicht einig waren, wer denn zum Ball gehen solle, per Kopf zur SSV-Führung. Und in der 71. Minute legte Vorsfeldes Torjäger Rick Bewernick für den Favoriten das 3:1 nach.

Doch wer geglaubt hatte, die Bovender würden sich nunmehr aufgeben, sah sich getäuscht. Als Helge Kaden acht Minuten vor dem Ende der Anschlusstreffer gelang, brach auf der Bank des SSV Panik aus, regierte schlichtweg die Angst. Doch das 3:3 trotz einiger brenzliger Szenen im Vorsfelder Strafraum und die damit einhergehende Verlängerung war den Bovendern, die dem Favoriten einen sensationellen Fight geliefert hatten, nicht mehr vergönnt. Und so feierten am Ende die Vorsfelder. (gsd)

Von Walter Gleitze