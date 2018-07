Verteidigt der SSV Nörten den Titel?

Göttingen. Bereits zum 13. Mal wird der Sparkasse Göttingen Cup ausgespielt.

Bei diesem Turnier geht es dem Veranstalter FC Grone, der organisatorisch vom SC Hainberg, dem Bovender SV und dem SCW Göttingen unterstützt wird, vornehmlich darum, den 16 Teams die Möglichkeit zur Vorbereitung auf ihre jeweiligen Saisons zu geben. So sind auch Vereine und Trainer froh, sich auf diese Weise das Suchen nach Testspielgegnern ersparen zu können. Gespielt wird in vier Gruppen á vier Teams.

Cupverteidiger wieder dabei

Mit dem Bezirksligisten SSV Nörten-Hardenberg ist auch der Cup-Verteidiger wieder dabei. Die Nörtener treffen in der Gruppe A auf den letztjährigen Finalisten, den Landesligisten SCW Göttingen, mit dem TSV Landolfshausen/Seulingen ebenfalls auf einen Landesligisten und auf den Kreisliga-Absteiger Nikolausberger SC.

In der Gruppe B kämpfen mit dem Bovender SV, der SG Lenglern und mit Kreisliga-Meister SV Groß Ellerhausen/Hetjershausen gleich drei Bezirksligisten um den Sieg. Ergänzt wird diese Gruppe mit dem Kreisligisten RSV Göttingen 05.

In der Gruppe C treffen der Landesligist SC Hainberg und der Oberliga-Absteiger SVG Göttingen aufeinander. Interessant an diesem Duell dürfte sein, dass Dennis Erkner, der letztjährige Trainer der Hainberger, ab der kommenden Saison nun aber die SVGer trainiert. In dieser Gruppe spielen noch Bezirksligist TSV Bremke/Ischenrode und mit dem FC Gleichen aus der 2. Kreisklasse ein Neuling.

Mit Oberligist Eintracht Northeim, dem höchstspielenden Verein, und Bezirksliga-Absteiger SG Werratal spielen zwei weitere Debütanten in der Gruppe D. Ergänzt wird diese Gruppe von Landesliga-Absteiger FC Grone und Bezirksliga-Vizemeister Sparta Göttingen. Die Verantwortlichen von Northeim haben dem Veranstalter indes angekündigt, mit ihrer Oberliga-Mannschaft an diesem Turnier teilnehmen zu wollen.

5100 Euro Preisgelder

Los geht es am Donnerstag mit dem Vorjahresfinale zwischen dem SCW Göttingen und dem SSV Nörten-Hardenberg um 19 Uhr in Weende. Das Finale ist auf den Freitag, 27. Juli um 19 Uhr, ebenfalls in Weende terminiert.

Jeder Verein erhält mit 200 Euro doppelt so viel Antrittsgeld wie bisher. Neben den Pokalen für Sieger und Platzierte gibt es 5100 Euro an Preisgeldern. (gsd)