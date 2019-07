Zwei Tore beim 3:0 - Nörtens Voltmann setzt SCW unter Strom

Göttingen – Der Endspiel-Gegner des SSV Nörten stand schon vorm Anpfiff des eigenen Spiels gegen den SCW Göttingen fest. Im Finale des 14. Sparkasse Göttingen-Cups trifft der Fußball-Bezirksligist am kommenden Mittwoch um 19 Uhr auf dem Platz des SC Hainberg auf die SVG Göttingen, die kampflos ins Endspiel einzog. Die Nörtener selbst schlugen den SCW Göttingen im ersten Halbfinale ungefährdet mit 3:0 (3:0).

Hintergrund: Der SV Bilshausen trat zum zweiten Halbfinale gegen die SVG Göttingen nicht an. Begründung von Bilshausens Trainer Knut Nolte: 14 Spieler hätten aufgrund von Krankheiten und Verletzungen abgesagt. „Wir hätten gar keine schlagkräftige Mannschaft aufbieten können“, sagte Nolte. Zudem habe seine Mannschaft in den letzten Tagen fast jeden Tag gespielt, und so wäre die Belastung vor allem bei den derzeit herrschenden Temperaturen einfach zu hoch. Die Turnier-Organisatoren Lutz Renneberg und Holger Jortzik versuchten, am Freitagnachmittag noch einen Gegner für die SVG aufzutreiben – jedoch vergebens. So war die SVG zum Zuschauen verurteilt.

Zum Nörtener Spiel: Der SSV zeigte wie schon in den vorangegangenen Spielen auch gegen Weende, dass er zweifellos zu den Turnierfavoriten gehört. Das Team von Trainer Jan Diederich dominierte die Partie und berannte das SCW-Tor fast unaufhörlich. So drückte sich die Überlegenheit auch entsprechend in zählbarem Erfolg aus.

Nachdem Dennis Zeibig in der Anfangsphase schon den rechten Pfosten getroffen, Philipp Bruns aussichtsreich den Ball über den Querbalken gejagt und Robert Crespo die Latte getroffen hatte, setzte Tim Voltmann die Weender zweimal unter Starkstrom: Erst traf er per Nachschuss nach Steinhoff-Vorlage (25.), dann nach Psotta-Freistoß rechts halbhoch zum 2:0 (37.). Eine schöne Einzelleistung schloss Crespo von links aus spitzem Winkel zum 3:0-Pausenstand (43.) ab.

Nach der Pause verwaltete Nörten den Vorsprung clever. Beide Teams neutralisierten sich weitestgehend, Tore fielen nicht mehr. So stehen sich am nächsten Mittwoch die beiden wohl besten Teams des Turniers gegenüber. haz/gsd