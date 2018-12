Punktabzug beim KSV Hessen Kassel: Nicht die Lösung

Der Punktabzug beim KSV Hessen Kassel offenbart das Problem, dass es für viele nicht attraktiv ist, in der Hessenliga Schiedsrichter zu sein, meint unser Redakteur in seinem Kommentar.

Erneut werden dem KSV Hessen fünf Punkte abgezogen - diesmal weil er nicht genügend Schiedsrichter stellt. Das Urteil gegen die Kasseler Löwen kommentiert Maximilian Bülau.

Gleich vorweg: Der Punktabzug für den KSV Hessen ist regelkonform und so auch gerechtfertigt. Laufendes Insolvenzverfahren und guter Wille hin oder her – eine Sonderbehandlung in Form einer milderen Strafe wäre allen anderen Vereinen gegenüber nicht gerecht. Die Thematik ist für den Verein zudem nicht neu. Nur der Leidtragende ist in diesem Jahr ein anderer. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga wird nun nicht mehr die Reserve belangt, sondern die erste Mannschaft.

Dennoch gibt der Hessische Fußball-Verband hier die Verantwortung eines tief greifenden Problems einfach an die Vereine ab: Schiedsrichter sein ist nicht attraktiv. In unteren Klassen ist die Situation bedenklich. Hoher Zeitaufwand, geringe Bezahlung, dazu das Image und die Behandlung auf den Sportplätzen. Jeder, der Fußball gespielt hat, kennt die Situation. Wie soll ein Einzelner über Abseitspositionen entscheiden oder versteckte Fouls sehen? Wer den Job dennoch machen möchte, muss viel Leidenschaft aufbringen.

Da muss der Verband ansetzen und das Schiedsrichter-Dasein attraktiver gestalten. Das geschieht nicht dadurch, dass Vereinen Punkte abgezogen werden. Mehr Geld auszugeben, das wäre ein erster Schritt.

Zudem hat diese Bestrafung noch eine weitere negative Auswirkung: Weniger Teams pro Klub bedeuten auch eine geringere Schiedsrichter-Pflicht. Das Abmelden der zweiten Mannschaften ist eine Folge. Eine gute Jugendarbeit darf zudem keine negativen Folgen haben. Der Verband muss selbst tätig werden.