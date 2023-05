Reifeprüfung in der Rhön: Wabern mobilisiert letzte Kräfte gegen Ehrenberg

Von: Sebastian Schmidt

Ball im Blick: Dennis Neumann und der TSV Wabern sind heute in Ehrenberg gefordert. © Pressebilder Hahn

Sekt oder Selters: Am heutigen Mittwoch kann für die Fußballer des TSV Wabern ein großer Tag werden. Denn wenn die Reiherwälder das Kellerduell der Verbandsliga bei der SG Ehrenberg (19 Uhr) gewinnen und gleichzeitig die SG Klei./Hun./Do. gegen die SG Bad Soden verlieren sollte, dann könnte Wabern nicht mehr direkt absteigen.

Ehrenberg/Wabern – Der Grund: Der TSV hat den direkten Vergleich mit Klei./Hun./Do. für sich entschieden, was bei Punktgleichheit am Ende vor dem Torverhältnis zählen würde. Zudem stünden die Osthessen bei einer Heimniederlage als Absteiger bereits fest. „Auch wenn manchmal nicht mehr viel drin ist im Tank, wollen und müssen wir uns nochmal quälen“, sagt Spielertrainer Patrick Herpe zur großen Chance in der Röhn.

Herpe lobt seine Mannschaft für die vorbildliche Haltung, dass etwa die jeweiligen 22. Geburtstage am Wochenende von Lennart Klinge (derzeit verletzt) und Jan Luca Schmeer (weiterhin extrem wichtig) nur minimal gefeiert wurden und einige Akteure heute früher Feierabend oder wie Torhüter Islam Elgaz sogar Urlaub machen für das große Ziel.

Neumann wieder eine Option

Die Optionen dahinter bleiben rar gesät, weil etwa Florian Korell angeschlagen nur für den Notfall zur Verfügung steht und Dennis Neumann noch nicht wieder bei 100 Prozent ist. Zudem werden Kicker aus der zweiten Mannschaft den Kader auffüllen. Nicht aber Fabian Hofmann (privat verhindert), der beim 1:1 in Willingen seinen ersten Saisoneinsatz flog.

Auch die Hausherren pfeifen aus dem letzten Loch. Weiterhin zehn Ausfälle hat SG-Coach Meik Voll zu beklagen. Somit dürften erneut nur 13 Mann im Aufgebot stehen. Im Vergleich zum Wochenende fehlt auch noch Innenverteidiger Julian Keidel (USA-Reise). Dafür wird Tim Hillenbrand zurückerwartet. Eventuell muss mit Toni Leimbach der zweite Torwart als Feldspieler aushelfen.

Ehrenberg siegte zuletzt 6:5

Dennoch lobt Voll den Charakter des Rumpfteams, das nach vier Niederlage in Serie das Ergebnis schlechthin am Sonntag lieferte und nach 1:3-Rückstand angeführt von Dreifach-Torschütze Marius Bublitz sowie Doppelpacker Sven Bambey mit 6:5 gewann. Mit der Option für die Osthessen, bei einem Sieg heute bis auf zwei Punkte an Wabern heranzurücken. Doch Voll möchte in erster Linie „nur“ die letzten Spiele genießen. Denn gemeinsam mit Co-Trainer Hugo Lingelbach wird der frühere Hessenliga-Coach Fliedens ab Sommer pausieren. Und Ehrenberg wird bei reichlich Abgängen einen Umbruch starten. Unabhängig der Liga. (von Sebastian Schmidt)