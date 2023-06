„Reinhauen, Vollgas geben“: Vasbeck/Adorf startet Aufstiegsrunde gegen SG Neukirchen

Stehen für 27 Treffer der SG Vasbeck/Adorf: Noa Simon Kotthoff (links) und Konstantin Lizenberger (rechts), der von Kapitän Steffen Emde als erster beglückwünscht wird. Mal sehen, wer am Samstag das erste Tor der Aufstiegsrunde schießt. © artur worobiow

Die SG Vasbeck/Adorf startet als Vizemeister der Kreisoberliga in die Aufstiegsrunde zur Gruppenliga. Die Mannschaft startet am Samstag (16 Uhr) auf dem Vasbecker Walmesportplatz mit dem Heimspiel gegen die SG Neukirchen/Röllshausen

Vasbeck – „Wir wollen das Spiel ohne Druck angehen, es genießen, wir haben es uns verdient. Es ist ja nicht so, dass jeder Fußballer so eine Chance bekommt, vor vielen Zuschauern ein solches Spiel zu bestreiten“, sagt Trainer Kristian Willeke.

Die Gäste sind mit zwölf Punkten Rückstand auf den TSV Obermelsungen Vizemeister der KOL Schwalm-Eder geworden. Paradestück der Mannschaft ist ihre Offensive, 95 Treffer in 30 Partien sind ein Wort. Spielertrainer Ricardo Seck (32 Treffer) und Paul Ridinger (21) haben den größten Anteil daran. Auch die Defensive (41 Gegentore) steht gut. Allerdings ist die Bilanz der Gastgeber (88:39 aus 28 Spielen) nicht schlechter.

36 ihrer 56 Punkte haben die Schwälmer auf dem heimischen Kunstrasen geholt. Zum Ende der Saison zeigte ihre Formkurve leicht nach unten.

Wissen nicht, wie stark der Gegner ist

„Wir kennen die Daten, wissen aber nicht, wie stark ist die Liga, wie stark ist der Gegner“, sagt Kristian Willeke. „Was wir wissen, ist, dass wir ein gutes Spiel machen müssen.“ Das gelte für Angriff wie für Abwehr. „Dabei wollen wir unseren Heimvorteil nutzen, es wird bestimmt ordentlich was los sein in Vasbeck.“ Seine Devise für morgen formuliert Willeke so: „Einfach Fußball spielen, alles reinhauen und Vollgas geben. Wenn wir das abrufen können, wird es für jeden Gegner schwer.“ Der Kader ist bis auf den beruflich verhinderten Daniel Lingenauber vollzählig.

Große Vorfreude auf die anstehenden Spiele herrscht bei Neukirchens Trainergespann Sergej Schlese und Ricardo Seck, der Elf und den Fans. „Wir haben eine gute junge Truppe, wissen um unsere Stärken und wollen die KOL Schwalm-Eder gut vertreten. Wir werden uns nicht verstecken und wollen einen guten Start hinlegen“, sagt Seck.

Im Auftaktspiel muss die SG, die nach 2007, 2015 und 2018 bereits zum vierten Mal die Aufstiegsrelegation bestreitet, vier Spieler ersetzen: Constantin Trümner, Arnold Weich, Alexander Hauck und Moritz Kretschmer fehlen morgen. dv/bd