Happy End für den SC Willingen nach großem Kampf

Großer Kämpfer, cooler Schütze: Matthias Bott (links) besorgte das Willingen Tor, hier hält er den Schuss von Sebastian Schmeer auf. © Artur Schöneburg

Mit einem 1:0 (1:0)-Sieg hat der SC Willingen im Relegationsfinale gegen die U23 des KSV Hessen Kassel sein Abo in der Verbandsliga Nord verlängert. Der Erfolg entsprang einer ungeheuren Energhieleistung.

Rhoden - Nach dem Abpfiff sanken die Fußballer des SCW fix und fertig zu Boden. Zu kaputt zum Feiern. – und die tief enttäuschten, von zahlreichen Fans begleiteten Junglöwen müssen ihr erhofftes Comeback in der 5.Liga nach fünf Jahren abermals verschieben.

Vor einer grandiosen Kulisse von mehr als 1000 Zuschauern im Rhoder Walmestadion entschied ein Elfmetertor die hochspannende, am Ende dramatische Partie. Matthias Bott, um dessen Einsatz die Willinger gebangt hatten, kannte keine Nerven und traf in der 24. Minute vom Punkt. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Tom Friedrich (57.) spielten die Upländer mehr als eine halbe Stunde in Unterzahl und leisteten dabei Abwehrkampf pur.

„Es war eindeutig die Moral“, benannte Trainer Uli Rehbein folgerichtig den wesentlichen Grund für das Happy End. „Die erste Halbzeit haben wir noch offen gehalten und keine großen Chancen zugelassen. Nach dem Platzverweis ging es nur noch über Moral und Zweikämpfe“, stellte er fest.

Keeper Bouma gibt die Vorlage für Vach zum Elfmeter

Der SCW, bei dem Jan Theiß für den aus Studiengründen erst zur Halbzeit eingetroffenen Tim Albrecht in der Abwehr startete, begann selbstbewusst. Sebastian Müller suchte bei erster Gelegenheit sofort den Abschluss. Der KSV probierte mit langen diagonal geschlagenen Bällen hinter die Abwehr des Gegners zu gelangen. Wirklich Gefährliches produzierte die Mannschaft damit lange nicht. Nur wenn sie schnell und direkt spielte, was zu selten passierte, hatte der SCW seine Probleme.

Trainer von Christian Andrecht schoss sich ein wenig auf Schiedsrichter Rüddenklau ein, der mit seinen Pfiffen und Gelben Karten den Spielfluss stetig unterbrochen habe. Andrecht warf ihm eine Leitung „von oben herab“ vor. Auch die Willinger sahen Grund zur Klage, die erste „Gelbe“ gegen Friedrich sei für Ball-, nicht Foulspiel erfolgt, so Rehbein.

Die besseren Chancen erspielte sich Willingen. Nach der ersten Ecke jagte Bott den Ball aus dem Hinterhalt knapp über die Latte (16.). Nach Freistoß von Friedrich und Kopfballverlängerung Müller produzierte der starke Jonathan Vach nur einen harmlosen Schuss (17.). Drei Minuten darauf erreichte Keeper Florian Bouma mit einem seiner langen Schläge Vach. Der kam gegen Mate Mustapic zu Fall – und Rüddenklau pfiff Elfmeter, den Bott sicher verwandelte.

Glück für Willingen: Stegmann trifft nur den Pfosten

„Beim Tor haben wir uns dumm angestellt“, fand Andrecht. Der KSV hätte um ein Haar mit dem Ausgleich pariert, aber Paul Stegmann schob den Ball nur an den Pfosten (30.). Dazu war Bouma einen Tick schneller als Schmeer am Ball (35.), dann fischte der Keeper das Leder vor Niklas Schade weg (40.). Dazwischen lag eine starke Einzelaktion von Vach.

Nach der Pause erwartete der SCW die wütender werdenden Angriffe des KSV mit Fünferkette. Nach Friedrichs Platzverweis (57.) stand das Team noch tiefer, fuhr selten, aber gekonnt Entlastungsvorstöße. Der eingewechselte Lennart Rose machte gleich Betrieb bei den Junglöwen, aber erst klärte Bouma gegen ihn (64.), dann rettete Jan-Niklas Albers (67.)

Die Hessen griffen zu ideenlos an, immer war ein Willinger Bein im Weg. Dazu hatten sie Glück, als Müllers Schuss ans Aluminium knallte (71.). Zwei Minuten später flippten die KSV-Fans aus, als Rüddenklau nach einer Aktion von Jan Theiß gegen Schade den Strafstoß verweigerte. Die Partie drohte kurz aus dem Ruder zu laufen. Andrecht sagte, er habe nicht gesehen, ob es einen Kontakt gegeben habe.

Die Kasseler rannten weiter an, doch als Bouma in der Nachspielzeit auch Schmeers Kopfball geklärt hatte, stand der keineswegs unverdiente Sieg der Willinger fest. Andrecht sah das ganz anders: „Die bessere Mannschaft steigt nicht auf, das ist einfach scheiße.“ (Gerhard Menkel/Manfred Niemeier)