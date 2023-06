Jetzt hat der SC Willingen wirklich sein Endspiel

Von: Manfred Niemeier

Der Jubel nach dem letzten Schuss: Die Fußballer des SC Willingen laufen los, um ihren Schützen Tim Albrecht (nicht im Bild) zu feiern. © Manfred Niemeier

Der SC Willingen wehrt sich gegen den Abstieg – und wie. Mit 6.4 (2:0, 2:1, 2:1) nach Elfmeterschießen setzten sich die Upländer im Rückspiel bei Eintracht Baunatal durch und stehen damit im Endspiel um den letzten freien Verbandsliga-Platz.

Großenritte – Gegner ist Hessen Kassel II, das sich souverän mit 1:0 und 3:0 gegen die SG Freiensteinau durchgesetzt hat. Anstoß ist am Mittwoch um 19 Uhr, vorgesehen ist das Walmestadion in Rhoden.

Das Duell in Großenritte hielt viel von dem, was Fußball ausmacht. Nach dem 2:3 im Heimauftritt gingen die Willinger die Sache offensiv, aber mit aller Ruhe an. Es war noch nichts passiert, da wurde Florian Heine von Zakariae El Jamouhi gefoult und Matthias Bott verwandelte den Strafstoß zum 1:0 für den SCW (8.). Der Rückstand war aufgeholt -und in der 28. Minute waren die Upländer vorn, als Heine eine Vorarbeit von Jan-Henrik Vogel zum 2:0 veredelte.

Im zweiten Durchgang erhöhten die Baunataler den Druck, aber gefährlich wurden lange Zeit nur die Gäste. Ein halbes Dutzend guter bis bester Chancen durch Heine (68.), Jonathan Vach (70., 81.), Vogel (72., 73.) und Christian Kuhnhenne (86.) wurden aber allesamt vergeben. Dem stand nur die Gelegenheit von Antonio Bravo-Sanchez entgegen, die Sören Vogel mit einer Monstergrätsche entschärfte (78.).

Niklas Leck erzwingt mit Traumtor die Verlängerung

Kapitän Vogel wurde gegen Ende der vierminütigen Nachspielzeit ausgewechselt, um die letzten Sekunden von der Uhr zu nehmen. Vergeblich. Nach einem Einwurf und Querpass in die Mitte traf Niklas Leck den Ball volley aus 25 Metern so, wie er ihn wohl nur einmal trifft – 1:2 und doch noch Verlängerung.

Die brachte ebenfalls mehr Gefahr für das Eintracht-Tor – aber ohne Erfolg für den SCW. Allerdings musste Baunatals Keeper Maurice Kraft außerhalb des Strafraums die Hand zur Hilfe nehmen, dafür sah er die Rote Karte (114.).

So fiel die Entscheidung vom Punkt aus – mit Florian Bouma als dem großen Helden. Der Willinger Torwart entschärfte den zweiten Elfer, ausgerechnet von Nicolai Jabornig. Der hatte kurz vor dem Abpfiff Matthias Bott, den sichersten SCW-Schützen mutmaßlich mit Absicht verletzt und dafür nur Gelb gesehen.

Kuhnhenne, Heine und Butz verwandelten sicher, ehe Vach an Ersatzkeeper Kai Steinert scheiterte. Aber da war ja noch Bouma, der den fünften Schuss der Platzherren durch Kapitän Bravo-Sanchez glänzend parierte. So war es an Tim Albrecht, den Abend doch noch zu einem guten Ende aus Willinger Sicht zu bringen. Trocken verwandelte er, scheinbar ohne Nerven: „Was ich gedacht habe? Dass ich ihn rein mache, deshalb habe ich ja auch den fünften Schuss genommen.“