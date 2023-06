Relegation: Willingen verliert Hinspiel gegen Baunatal

Von: Gerhard Menkel

Teilen

Vergeblicher Abschirmdienst: Hendrik Bestmann (Baunatal) kommt mit seinem Bein um den Willinger Jan-Henrik Vogel herum. Die Szene beobachten Robin Rinas (Baunatal) und die Willinger Sebastian Müller sowie Sebastian Butz (vorne). © Artur Worobiow

Die Aussichten des SC Willingen auf eine weitere Saison in der Verbandsliga haben sich verdüstert. Jedenfalls ging am Abend der erste Akt im Relegations-Turnier an Eintracht Baunatal.

Willingen - Mit 2:3 (2:1) verloren die Upländer vor 350 Zuschauern das Hinspiel gegen den Vize der Gruppenliga 1 nach ziemlich ausgeglichenem Verlauf. Ausbügeln können sie die Pleite im Rückspiel am Samstag (17 Uhr) in Großenritte.

Die Gastgeber hatten gegen die Baunataler Gäste die Feldvorteile für sich, der Gegner setzten die berühmten Nadelstiche, profitierte bei seinen Treffern aber mehr noch von Patzern der Heimelf.

Der Verbandsligist hatte zunächst Schwierigkeiten, sich in die gefährliche Zone vorzuspielen. Bis zur 17. Minute. Da schlug Sebastian Müller eine tolle Flanke auf den langen Pfosten, wo Florian Heine stand. Der Torjäger legte sich den Ball nach innen vor und schloss mit links ab - 1:0, Torwart Kai Steinert war mit Fingerspitzen noch dran.

Nach Willinger Ballverlust trifft Felix Mertsch

Das 2:0 war kurz darauf möglich. Jan-Henrik Vogel fand mit seinem Zuspiel Müller, der den Ball aber nicht platzieren konnte und ihn mit der Pike Steinert in die Arme schoss (26.). In der nächsten relevanten Szene fiel schon der Ausgleich. Sebastian Butz verlor den Ball, der überragende Antonio Bravo-Sanchez schlug über die rechte Seite eine Flanke nach innen, wo Felix Mertsch das Spielgerät über die Linie drückte (34.)

Ein Wirkungstreffer war das nicht. Die Partie geriet statt dessen zum offenen Schlagabtausch. Heine setzte den Ball bei nächster Gelegenheit ans Außennetz (40.). Als der Torjäger von Keeper Steinert zu Fall gebracht wurde, forderten die Gastgeber Strafstoß. Weil kein Pfiff kam, handelte Kapitän Vogel. Er erkämpfte sich den Ball, spielte zu Butz, der aus 20 Metern, nicht unhaltbar, zum 2:1 einschoss.

Lange hatten die Willinger nicht ihre Freude an der Führung. Das 2:2 fiel in der 49. Minute. Nicolai Jabornig spielte einen langen Diagonalball auf Steven Rinas, Jan-Niklas Albers bekam keinen Zugriff, und so landete Rinas‘ Zuspiel bei Bravo-Sanchez, der überlegt das 2:2 besorgte.

Doppelter Patzer kostet den Unentschieden

„Wir haben gebraucht, bis wir im Spiel waren“, sagte Baunatals Trainer Jörg Reith. Mit dem zweiten Ausgleich war die Eintracht im Geschäft, geschlagen hatte sie die Heimelf aber noch nicht.

Die größte Chance zur erneuten Führung bot sich in der 61. Minute. Müller flankte von links, Heine köpfte wuchtig nach innen, wo Albers, vielleicht einen Meter vom Pfosten entfernt, den Ball halb überrascht, halb zu spät mit Pech neben den Kasten drückte.

Als nächster prüfte Tom Friedrich Torwart Steinert (66.). Überhaupt versuchte der SCW weiter Druck zu machen, zwingend waren die Aktionen nicht. Die Entscheidung fiel In der 81. Minute: Nach einem Ballverlust von Kapitän Vogel im zentralen Mittelfeld schlug Mertsch einen langen Ball auf Bravo-Sanchez, bei dem Ball aber nur deshalb ankam, weil Sören Vogel über denselben trat. Baunatals Torjäger war damit frei durch und erzielte das 3:2.

Die Niederlage war besiegelt, als der Freistoß von Matthias Bott aus 18 Metern übers Tor strich (89.). Trainer Uli Rehbein reagierte enttäuscht. „Das Unentschieden wäre in Ordnung gegangen“, sagte er, wusste aber auch: „Individuelle Fehler haben zu den Gegentoren geführt.“ (ni/mn)