Routinier Andre Köthe ist in Rotenburg wieder an Bord

Wieder dabei: André Köthe (am Ball), hier in einer Partie gegen Aulatal aus dem Jahr 2015) trägt wieder das Rotenburger Trikot. Zwischenzeitlich war er auch Trai ner der SG Rotenburg/Lispenhausen.

Von den fünf Fußball-Kreisoberligisten aus dem Altkreis hat nur die SG Rotenburg/Lispenhausen Heimnrecht.

Rotenburg – Sie empfängt ín Lispenhausen Aufsteiger Rasdorfer SC, der - im Gegensatz zum stark gefährdeten Gastgeber - dem sicheren Klassenerhalt entgegenstrebt. Alle Spiele der Liga finden diesmal am Sonntag um 15 Uhr statt.

„Das ist ein ganz wichtiges Spiel“, sagt André Köthe, der in den ersten beiden Partien nach der Winterpause bei der SG Rotenburg/Lispenhausen in der Anfangsformation gestanden und zuletzt wegen einer Zerrung gefehlt hat. Ob es am Sonntag wieder geht, werde sich kurzfristig entscheiden, sagt der Routinier und Ex-Coach der Rotenburger. Und dann müsse er natürlich auch erst einmal von Trainer Sandro Mohr aufgestellt werden, sagt Köthe.

„Ich wurde wegen der schwierigen personellen Lage gefragt, ob ich bereit bin, zu helfen. Wobei ich mich gefragt habe, ob ein knapp 46-Jähriger einer Kreisoberliga-Mannschaft überhaupt helfen kann“, sagt André Köthe. Die Antwort gab es auf dem Platz: Er konnte helfen. „Die körperliche Verfassung von früher habe ich natürlich nicht mehr.“ Aber er verfügt eben über viel Übersicht, eine gute Technik und reichlich Erfahrung. Letzteres fehlt vielen aktuellen SG-Spielern.

„Die Moral in der Truppe stimmt, die Spieler ziehen auch im Training mit“, bescheinigt André Köthe seinen Mitstreitern. Das rettende Ufer liegt allerdings schon acht Punkte entfernt, der Relegationsplatz nur drei.

Den belegt die SG Heinebach/Osterbach nach ihrem Heimsieg über den SV Niederjossa. Die Alheimer treten am Sonntag bei der SG Mecklar/Meckbach/Reilos in Mecklar an. Die hat zuletzt dreimal in Folge verloren, das achtbare 1:2 im Kreispokal gegen den Gruppenligisten Festspielstadt/SpVgg. Hersfeld eingerechnet. Es könnte ein günstiger Zeitpunkt sein, auf die Ludwigsauer treffen. Allerdings werden die keine große Lust haben, den Platz zum vierten Mal als Verlierer zu verlassen.

Die drei restlichen KOL-Teams aus dem Altkreis Rotenburg liegen auf den Rängen drei bis fünf. Sie bilden die Spitze einer Verfolgergruppe, die allerdings schon zehn Punkte und mehr Rückstand auf die beiden Titelanwärter Eiterfeld/Leimbach und Aulatal aufweist.

Tabellendritter ist der ESV Hönebach. Zwei Punkte ließ die Elf von Trainer Tino Jäger zuletzt beim 2:2 gegen Hohenrada liegen. Jetzt bekommt sie eine neue Chance, den Aufstiegskampf etwas spannender zu gestalten. Gewinnt sie in Kirchheim bei der SG Aulatal, dann hätte diese nur noch sieben Zähler mehr als der ESV und der ESV Weiterode. Vorausgesetzt, die Weiteröder lösen ihre Auswärtsaufgabe bei der SG Niederaula/Kerspenhausen, die durch einen Sieg einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen würde. Bei den Weiterödern wird Andreas Rygula übrigens auch in der kommenden Saison als Trainer die Richtung vorgeben. Der Klub hat seinen Vertrag verlängert.

Die FSG Bebra hat am vergangenen Sonntag eine 0:2-Heimniederlage gegen den SV Steinbach II erlitten, weil im Angriff Flaute herrschte. In Niederjossa gilt es, diese Scharte auszuwetzen. Allerdings weiterhin ohne Martin Silbermann. Wegen Spät- und Nachtschichten hat er die gesamte Vorbereitung verpasst. Und ohne Training wolle er nicht spielen. „Er möchte keinen Sonderstatus“, berichtet Rainer Gleim, der Sportliche Leiter der FSG. Aber dauerhaft fehlen möchte Silbermann auch nicht. Er bemühe sich, Arbeit und Fußball wieder zusammenzubekommen.

Die Antwort kam auf dem Platz