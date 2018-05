Rückschlag im Abstiegskampf: OSC Vellmar spielt nur 1:1 gegen Ederbergland

Vellmar. Rückschlag für den OSC Vellmar im Abstiegskampf der Fußball-Hessenliga: Im Nordhessenderby gegen den FC Ederbergland kam das Team von Trainer Mario Deppe nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

Da Viktoria Griesheim parallel 3:1 gegen Flieden gewann, fielen die Obervellmarer auf den 15. Rang zurück.

Lange lag der OSC 1:0 vorn. Robin Wissemann brachte seine Mannschaft in der dritten Minute in Front. Es war sein 13. Saisontor. Doch Serkan Erdem glich in der 70. Minute für den FCE aus. Nach 80 Minute sah Vellmars Christian Brinkmann die Gelb-Rote Karte.

Seinen letzten Saisonauftritt hat der OSC am Samstag, 26. Mai, ab 15 Uhr beim Heimspiel gegen Neu-Isenburg.