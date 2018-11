Sander Fußballer gehen neue Wege

Sand. Als erster Verein imFußballkreis Hofgeismar-Wolfhagen bietet Fußball-Verbandsligist SSV Sand, aktuell Tabellensechsten, den HNA-Lesern die Möglichkeit, Heimspiele preiswerter zu sehen.

Beim SSV gilt ab sofort die HNA Bonus Card. HNA-Abonennten haben diese Karte und wer sie an der Kasse vorzeigt, spart 20 Prozent Eintritt. Konkret: Statt fünf Euro zahlen Besucher mit der HNA Bonus Card nur vier Euro. „Wir freuen uns, dass wir diese Aktion anbieten können“, sagt Jörn Bochmann, Pressesprecher des SSV Sand.

„Hoffentlich nutzen viele dieses Angebot“, meint auch Vereinswirt August Ickler. Das nächste Heimspiel bestreitet die Mannschaft aus dem Bad Emstaler Ortsteil am Samstag, 14.45 Uhr, auf dem Rasenplatz an der Oderstraße gegen den SC Willingen. Es ist das letzte Heimspiel in diesem Jahr. Die Rückrundentermine werden erst Mitte Januar feststehen. (zhj)