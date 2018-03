Nach drei Auswärtspartien: Sander Fußballer wollen endlich daheim spielen

Wird am Sonntag in Sand gespielt, ist Simon Bernhardt nicht dabei: Der Mittelfeldspieler (rechts) sah am Mittwoch im Nachholspiel in Eschwege Gelb/Rot. Archivfoto: Michl

Sand. Nach der Winterpause absolvierte der Fußball-Verbandsligist SSV Sand bisher drei Spiele, jedoch alle auswärts.

Dabei blieb das Team von Trainer Peter Wefringhaus mit einem Sieg (Bad Soden) und zwei Unentschieden (Schwalmstadt, Eschwege) ungeschlagen und mischt weiter als Tabellendritter in der Spitzengruppe mit. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt zwei Punkte.

Am Sonntag ab 15 Uhr wollen die Sander endlich wieder dem eigenen Publikum beste Fußballkost bieten, erwarten dabei jedoch mit dem Sechstplatzierten TSV Rothwesten einen Gegner, der sich durchaus auch noch ein Mitspracherecht um den Relegationspaltz ausrechnet. Denn mit einer Partie im Hintertreffen liegen die Gäste von Coach Taylan Bilecen derzeit nur sieben Zähler hinter den Hausherren.

SSV im Hinspiel siegreich

Rothwesten will sich für die 0:2-Hinspielniederlage revanchieren, der TSV stellt die drittbeste Auswärtself. In neun ihrer zehn Saisonaufgaben in der Fremde blieben die Fuldataler mit vier Siegen und fünf Remis ungeschlagen. SSV-Fußballchef Helmut Bernhardt rechnet fest damit, dass trotz der derzeitigen Wetterkapriolen gespielt wird.

Vermutlich jedoch nicht auf dem Haupt-, sondern auf dem Nebenplatz. „Momentan sind wir mit allen verfügbaren Kräften dabei, den Platz so zu präparieren, dass die Begegnung angepfiffen werden kann.“

Sollte der Ball am Sonntag auf der Sander Höhe rollen, muss Trainer Wefringhaus umstellen. Denn neben den weiterhin verletzten Leistungsträgern Daniel Wagner, Viktor Moskaltschuk und Steffen Bernhardt wird auch Simon Bernhardt nicht im Kader stehen. Der Mittelfeldspieler sah am Mittwoch im Nachholspiel in Eschwege die Ampelkarte.